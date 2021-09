Antonio Bravo nuovo dg di PromoTurismoFvg

Antonio Bravo è il nuovo direttore generale di PromoTurismoFvg. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, ha conferito l'incarico, che avrà durata biennale.

Come ha illustrato Bini, la scelta è stata effettuata in ragione delle ricercate competenze, capacità ed esperienze professionali necessarie per realizzare gli obiettivi strategici dell'Ente e tenuto anche conto delle posizioni apicali e degli incarichi di amministrazione di primario rilievo per il comparto turistico regionale che Bravo ha assunto nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Bravo, classe 1966, laureato in scienze economiche e bancarie, è dirigente regionale dal 2006; attualmente è vicedirettore centrale della direzione Attività produttive e turismo, incarico che lascerà non appena assumerà il nuovo ruolo.