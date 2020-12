Aperitivo antropologico con il festival Leggere le Montagne

In occasione dell'annuale festival "Leggere le Montagne" promosso dalla Convenzione delle Alpi, la Biblioteca Comunale e l'Ecomuseo Val Resia, in collaborazione con l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie propongono, per venerdì 11 dicembre 2020 l'evento “Alpi, dee e madri”. Si tratterà di un aperitivo antropologico, un momento rilassante ma allo stesso tempo arricchente in cui si discorrerà di antropologia alpina. Protagonisti della serata saranno Gianluca Da Lio e Anna Scomparin che condurranno e allieteranno la serata con letture e pensieri sul tema. Interverrà anche Virna Di Lenardo, per lo Sportello Linguistico al cittadino, con alcune letture in resiano.



L’evento sarà organizzato in modalità online, previa prenotazione ai recapiti della Biblioteca Comunale.

Per qualsiasi informazioni contattate e seguite la Biblioteca Comunale di Resia: telefono 0433 54554; e-mail biblio_museo@libero.it; Facebook/BibliotecaComunalediResia.