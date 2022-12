Apertura straordinaria del Castello di Zoppola

A grande richiesta i volontari della Delegazione Fai di Pordenone riaprono le porte del Castello di Zoppola, grazie alla disponibilità della famiglia Panciera. Il bene ha registrato in assoluto la maggiore affluenza di visitatori durante le Giornate Fai d’Autunno dello scorso ottobre organizzate dal Gruppo Fai Giovani di Pordenone a Zoppola e l’evento 'A corte con il Fai' di sabato 17 dicembre sarà una nuova imperdibile occasione per ammirare gli interni del Castello e scoprirne la storia.

Poco conosciuto e non sempre aperto al pubblico, a destare grande interesse sono sia l’architettura, risalente a prima del XII secolo, che conserva interessanti affreschi di Pomponio Amalteo e Pietro da San Vito, sia gli arredi nobiliari.

L’appuntamento è dunque al Castello di Zoppola sabato 17 dicembre con turni di visita ogni ora dalle 9.30 alle 16.30. I posti sono limitati e, visto l’alto numero di richieste già pervenute, è consigliabile la prenotazione sul sito.

Per la partecipazione è richiesto un contributo libero a partire da 3 euro per gli iscritti Fai e da 5 euro per i non iscritti. Possibilità di iscriversi al FAI in loco.

Per ulteriori informazioni contattare pordenone@delegazionefai.fondoambiente.it