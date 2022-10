Appuntamenti d'autunno con le Pro Loco Torre Natisone

Tra zucche intagliate, dolcetti e scherzetti, passeggiate nella natura e molto altro ancora, le aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone - Tor Nadisôn - Ter Nediža salutano ottobre e accolgono novembre con tanti appuntamenti dedicati all'autunno.

Pro Loco Remanzacco che collabora all'iniziativa comunale Happy Halloween per bimbi e famiglie. Lunedì 31 ottobre alle 15.30 alla sala polifunzionale di Cerneglons raduno mascherato, castagnata, passeggiata e festa horror finale.

La Pro Loco Buri Buttrio propone 2 uscite in cammino sul territorio. Si parte sabato 5 novembre con "In cammino...verso la rocca", escursione tra le vigne con i primi colori autunnali (ritrovo alle 14.15 a Spessa di Cividale del Friuli). Domenica 6 novembre ecco invece "In cammino...tra la campagna friulana e le ville" alla scoperta di villa Beretta (a Lauzacco, dove sarà il ritrovo alle 8.45), villa Florio-Masseri e villa Kechler. Info, costi e prenotazioni 0432-673311 iat@comune.buttrio.ud.it - www.buri.it

Con il supporto della Pro Loco Nediške Doline altri eventi nelle splendidi Valli del Natisone: 29 ottobre incontro con artisti e artigiani della Valli: intaglio e scultura del legno con Ferruccio Anzolini; 29 ottobre raccolta castagne nei boschi di Altana; 29-30 ottobre farine e formaggi alla Fiera Mercato di Sapori nelle Valli a San Pietro al Natisone (30 ottobre castagnata libera e raccolta castagne in aggiunta al consueto programma, oltre a ribolla per accompagnare); 5 novembre incontro con artisti e artigiani della Valli: filatura della lana con Maria Cicigoi.