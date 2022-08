Aria di Fvg ma non solo, tanti appuntamenti in regione

Archiviato con successo il Ferragosto, il Friuli Venezia Giulia si prepara a un weekend denso di appuntamenti ed esperienze rivolte ai turisti alla ricerca di destinazioni che offrono turismo slow, turismo attivo e immersioni nella natura. Grande protagonista sarà “Aria di FVG”, che entrerà nel vivo questa sera con l’inaugurazione della celebre festa del prosciutto di San Daniele, ma proseguono in tutta la regione i diversi appuntamenti che uniscono esperienze gastronomiche al mare, a montagna, natura e cultura per scoprire le città.

“Aria di Friuli Venezia Giulia” racconterà quest’anno l’intero territorio regionale non solo nella quattro giorni di festival a San Daniele del Friuli, ma anche attraverso i numerosi appuntamenti organizzati lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia e grazie alle specialità enogastronomiche, con il prosciutto di San Daniele protagonista accanto agli altri prodotti del territorio.

Nella città del prosciutto, da stasera a lunedì saranno organizzati oltre 25 laboratori dedicati alla scoperta, degustazione e conoscenza del prosciutto in abbinamento ai vini bianchi regionali, e ancora corsi di taglio e masterclass dedicate ai vini friulani e al formaggio Montasio Dop. Più di 40 le visite guidate agli stabilimenti produttivi e 15 gli stand enogastronomici lungo le vie del centro storico e la novità di questa edizione è il picnic a Villa Seravallo, mentre l’enoteca in Terrazza Splendor offrirà in degustazione i vini di alcune delle aziende aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.

Non mancheranno le visite guidate alla città di San Daniele del Friuli, con 15 appuntamenti programmati nel weekend sandanielese a cui si aggiungono altrettante attività alla scoperta del Friuli collinare e del fiume Tagliamento.

Confermati gli eventi pensati per bambini e famiglie con spazi dedicati in piazza IV Novembre, dove sarà ospitato il mercato “Io sono Friuli Venezia Giulia”, organizzato da AgriFoodFVG, in collaborazione con PromoTurismoFVG, e sempre in piazza IV Novembre verranno organizzati ogni giorno laboratori e degustazioni di vini e prodotti tipici del territorio.

Domenica sarà possibile raggiungere la città di San Daniele del Friuli attraverso un treno storico – In viaggio con Arlecchino - in partenza da Trieste e da Udine, mentre lunedì, grazie all’iniziativa di Road to…Aria di Friuli Venezia Giulia si potrà arrivare al centro della festa sfruttando un servizio shuttle in andata e ritorno con partenze da punti strategici della regione. Proseguiranno il 30 e 31 agosto gli ultimi due dei sei appuntamenti organizzati lungo gli itinerari della Strada del Vino e dei Sapori del FVG, pensati per vivere esperienze autentiche tra cultura e tradizioni, conoscere i prodotti locali e immergersi nella natura incontaminata. “Da noi in Riviera”, il 30 agosto, prevede un tour in canoa alla scoperta della Riserva Naturale Foci dello Stella con sosta al “villaggio dei casoni” e degustazione di prodotti tipici, mentre i bambini appassionati di storia potranno prendere parte al safari archeologico ad Aquileia. Per chi desidera immergersi nella natura è in programma un pic-nic in una delle cantine della doc Aquileia tra le vigne dell’azienda Puntin. Chiude il ciclo di eventi diffusi la giornata del 31 agosto con una discesa di soft rafting sul tratto più suggestivo del Tagliamento fino alla Stretta di Pinzano, una passeggiata con gli asini adatta ai bambini e il pic-nic al tramonto a Casale Cjanor a Fagagna.

Lignano Sabbiadoro e Grado sono i due centri attorno a cui ruota l’offerta di Sea & Taste, il format pensato da PromoTurismoFVG che, in collaborazione con gli operatori del territorio, propone occasioni per scoprire la regione tra mare, entroterra, cultura, enogastronomia e natura. Fino al 2 settembre, a bordo di una motonave con partenza da Grado, i turisti potranno vivere la magia del tramonto navigando attraverso la laguna, tra isole e casoni. È prevista una degustazione guidata di vini regionali, curata dalle cantine aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, cui seguirà la cena, con un menu di mare per valorizzare le specialità locali. In alternativa, fino al 14 settembre, partendo da Lignano Sabbiadoro, gli amanti del buon cibo e buon vino potranno godersi l’atmosfera del tramonto in nave, brindando con vini del territorio e apprezzando una spaghettata con pesce fresco dell’Alto Adriatico (è prevista una sosta a Marano Lagunare, con passeggiata tra le calli del borgo marinaro). Per chi lo desidera, c’è anche la possibilità di scegliere le visite guidate alla scoperta del museo open-air di Lignano Pineta e al borgo marinaro di Marano Lagunare, con degustazione di vini e prodotti tipici tra le valli da pesca.

Per gli amanti del turismo attivo, sempre fino al 30 agosto, con partenza dalla Bilancia di Bepi a Palazzolo della Stella - una palafitta dotata di un tradizionale bilancione per la pesca fluviale - è previsto un tour in canoa alla scoperta della Riserva naturale Foci dello Stella. Lungo il percorso si farà sosta al “villaggio dei casoni”, le tipiche abitazioni lagunari dei pescatori in cui i partecipanti potranno godersi una gustosa merenda, con il “fritolin della bilancia”, piatto semplice della tradizione preparato con il pescato, accompagnato da un calice di vino delle vicine cantine aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.

Per maggiori informazioni: www.turismofvg.it/it/mare/sea-taste

Domani e dopodomani Lignano Sabbiadoro ospiterà la Taj Fashion Week, un evento pensato per promuovere la località e la regione attraverso l’eleganza, in collaborazione con il mondo vitivinicolo e alcune delle attività lignanesi, mentre il prossimo fine settimana i riflettori si accenderanno su Easy fish, appuntamento coordinato da Fabrizio Nonis e dedicato a degustazioni, show cooking, incontri e con la possibilità di acquistare le prelibatezze dei produttori artigianali. L’evento è organizzato in collaborazione con le realtà aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia e nell’area gourmet sarà possibile degustare i piatti preparati dai ristoratori locali. A Grado prosegue, in occasione dei 130 anni della località, la mostra dedicata a Josef Maria Auchentaller, per gli amanti del jazz ci saranno alcuni appuntamenti per l’edizione 2022 di “Donne del jazz” al teatro Parco delle Rose. Infine, ad Aquileia da Cocambo viene proposto lo showcooking Apfelstrudel, con tre date a settembre in compagnia del mastro pasticcere Josef Hassler - in collaborazione con Mar e Tiaris.

Per chi avesse deciso di trascorrere le vacanze del post-ferragosto sulle montagne del Friuli Venezia Giulia o chi desidera ritagliarsi una giornata da dedicare all’immersione nella natura, il fitto calendario di attività proposte in collaborazione con reti e consorzi riserverà sicuramente delle interessanti proposte anche nei prossimi giorni.

Domani l’appuntamento è con l’escursione notturna nei boschi dell'antica Torre Moscarda illuminata soltanto dalle lanterne, alla scoperta di antichi miti e leggende che popolano quelle terre (ritrovo previsto a Casa Ortis, Paluzza alle 21, tutte le informazioni Visit Zoncolan allo 0433778921). Per chi fosse alla ricerca di un turismo attivo che unisca sport e cultura, domenica è in programma una discesa rafting del Tagliamento tra onde e trincee, un percorso in cui le guide accompagneranno i partecipanti sulle acque cristalline del fiume alpino nella zona tra Portis e Pioverno (per info Italy Trip Idea info@italytripidea.com, +39 3920731277), mentre il giorno successivo, lunedì 29 agosto, adulti e bambini potranno immergersi in un’escursione alla scoperta dei panorami incantevoli di Sappada, grazie al Nordic Walking accompagnati da un’esperta guida (per maggiori info su questa attività rivolgersi a info.sappada@promoturismo.fvg.it).

L’e-bike è senza dubbio un mezzo che ha rivoluzionato il mondo del cicloturismo, rendendo la montagna più accessibile a tutti e offrendo l’occasione di utilizzare la bicicletta per esplorare questi panorami. Sabato 3 settembre a Piancavallo ci sarà la possibilità di partecipare alla lezione di guida per migliorare la tecnica di discesa per aumentare il divertimento in massima sicurezza. Si affronteranno diverse tipologie di single track adatti ai diversi partecipanti (alle 9 -infopoint Piancavallo, per maggiori info: info@reteturismofriuli.it; 37901756452), invece domenica 4 settembre l’adrenalina è assicurata nel canyoning dell’Orrido di Rassie, tra roccia, acqua, natura per esplorare le forre di Forni di Sopra con preparate guide alpine (Infopoint Forni di Sopra 0433 886767 – info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it). Infine, lunedì 5 settembre si potrà partecipare a una lezione introduttiva di arrampicata sul Passo Cason di Lanza, un’esperienza magica, consigliata solo ai più allenati (Alpi Dolomiti Friulane, 0433.786171).

Per scoprire tutte le possibilità che offre la montagna del Friuli Venezia Giulia.

La basilica di Aquileia dopo il tramonto acquista un fascino speciale e in compagnia del direttore Andrea Bellavite ci si potrà immergere in un racconto a luce soffusa tra storia, filosofia e arte. Il tour, il cui ultimo appuntamento è fissato per lunedì 29 agosto con inizio alle 21, prevede l'ingresso alla basilica ed entrambe le cripte (prenotazione all'infopoint PromoTurismoFVG di Aquileia entro le ore 18 in cui sarà rilasciata una FVGcardAquileia in omaggio per accedere alla basilica).

Continuano con grande successo poi le visite alla scoperta dei segreti e dei misteri di città vecchia con Trieste! Curiosità e misteri nascosti dietro i portoni di Cittàvecchia, un tour che al calare del sole svela una delle tante anime di questa città, che non smette mai di stupire (questa sera alle 21.15 in piazza Cavana, angolo via Del Sale – prenotazioni all’infopoint info.trieste@promoturismo.fvg.it - 040 3478312).

Le cantine possono essere luoghi di cultura, diventando palcoscenici per concerti di musica classica, pop, rock e jazz. Questa la filosofia di Art&Taste in cui gli appassionati di musica saranno accolti, oltre che dalle note, da un calice di vino e da piatti del territorio, per una full experience. Due gli appuntamenti in cartellone il prossimo mese: il primo a Manzano, il 2 settembre, nella rinomata zona della Doc Friuli Colli Orientali, dove nel parco della villa padronale di Torre Rosazza, con i suoi alberi secolari, è prevista l’esibizione del trio jazz guidato dal sassofonista Stefano Bedetti, che renderà omaggio ai maestri del genere, da Charlie Parker a John Coltrane, da Miles Davis a Cole Porter. Il 10 settembre ci si sposta nell’antico borgo di Ovaro, in Carnia, all’Hotel Ristorante Aplis, esempio di architettura sostenibile, perché nato dal recupero del complesso di edifici di un’antica segheria, in cui il pubblico potrà assistere al concerto blues del quartetto "Max Lazzarin & Mike Sponza Band”, ispirato alle atmosfere di New Orleans.

Per maggiori informazioni