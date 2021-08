ARTinVAL, in cammino tra Terra e Cielo

Una settimana ricca di eventi culturali e gastronomici animerà Tramonti di Sotto e le borgate di Tamar e Campone per la seconda parte di ARTinVAL, il Festival che unisce Arte e Natura.

Sul fil rouge del tema guida “In cammino tra Terra e Cielo”, nelle giornate di sabato 7, domenica 8, mercoledì 11 e giovedì 12 agosto, verranno proposti concerti e musica itinerante, laboratori con esperti, conferenze, escursioni guidate, racconti per bambini, spettacoli teatrali, incontri con l’autore, mostre d’arte.

Inoltre, domenica 8 agosto, alle ore 12.00, ci sarà la cerimonia di consegna della Bandiera Verde di Legambiente Fvg, alla presenza di Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente nazionale e presidente di CIPRA Italia.

La Carovana delle Alpi di Legambiente, che ogni anno, con le Bandiere Verdi, accende i riflettori sulle buone pratiche che promuovono un corretto equilibrio tra uomo e natura nelle aree alpine spesso colpite dallo spopolamento, consegnerà le Bandiere Verdi della montagna pordenonese al Comune di Tramonti di Sotto, al Comune di Pinzano al Tagliamento, al Consorzio delle Valli e Dolomiti friulane (Bandiere verdi 2020) e all'Ecomuseo Lis Aganis (Bandiera Verde 2021).



Saranno aperti i chioschi della Pro Loco dove si potranno gustare le specialità tipiche della valle.Le varie iniziative in programma si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni inerenti a Covid – 19 e DPCM vigenti e sono confermate anche in caso di maltempo nelle varie strutture a disposizione.