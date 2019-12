Aspettando il Natale a Casarsa

Tanti appuntamenti aspettando il Natale questo weekend con la Pro Casarsa della Delizia in collaborazione con il Comune. Si parte dall’apertura della mostra "Presepi in Glisiut": ad essere esposte nell'antica Chiesa di Santa Croce saranno le opere dell’artista Alberio Castellarin realizzate a mano su tronchi o radici di vite. La mostra presepiale rimarrà aperta fino al 6 gennaio. Per tutti i presepi in esposizione si potrà fare un'offerta e il ricavato verrà destinato al progetto “Si può dare di più” che prevede il recupero e la salvaguardia dei preziosi affreschi che arricchiscono Il Glisiut, realizzati da Pomponio Amalteo ma nei quali si vede la mano del noto suocero del pittore, ovvero Il Pordenone.

Domenica 8 gennaio, oltre al mercatino di Natale in piazza a San Giovanni organizzato dalla Par San Zuan allestito durante tutta la mattina con anche la casetta di Babbo Natale che raccoglierà le letterine dei bambini, giochi e chioschi con specialità friulane, nel pomeriggio, alle 16.30 al teatro Pasolini, si potrà assistere al primo spettacolo teatrale dedicato ai bambini inserito all’interno dell’ormai collaudata rassegna di teatro amatoriale “Teatro - Luogo del Pensiero”. Si tratta di “Ulisse” della compagnia Proscenium Teatro, per la regia di Valerio D’Ambrosio. Uno spettacolo divertente e godibile sia per i grandi che per i più piccoli, che mette in scena il mitico viaggio di ritorno verso casa dell’eroico Ulisse, tra scene esileranti e canzoni rivisitate. Il biglietto di ingresso agli spettacoli di teatro per bambini è di 3 euro fino ai 10 anni di età e di 4 euro per gli over 10 anni.

La rassegna di teatro amatoriale “Teatro - Luogo del Pensiero” è organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia con il sostegno della Fondazione Friuli e in collaborazione con l’Amministrazione comunale - Assessorato alla cultura e Par San Zuan. Contribuiscono al progetto anche Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, Servizio civile universale, Estragone teatro, Fita Uilt, Coop Casarsa e Bcc Pordenonese.

Oltre alla mostra presepiale di Alberio Castellarin allestita al Glisiut, si potranno visitare altre Natività nel territorio comunale: il presepe parrocchiale itinerante a Casarsa, l’altra mostra a Versuta con il presepe munumentale all’esterno della chiesa di Sant’Antonio e all’interno i presepi di Giuliano Sessolo, Giuseppe Nogarotto, Gino Cristante, Eugenio Rosa, Gino Toneguzzo, lo spettacolare presepe in movimento realizzato dal giovane talentuoso artista locale Mirco Casotto e allestito in via Tofane, 1 e l’esposizione lungo la via a Borgo Runcis di San Giovanni, sulle finestre delle rustiche case e all'interno della chiesa di Sant'Urbano e nel cortile della Cjasaluna.