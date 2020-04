Atap, sì ai rimborsi: per Pordenone quasi mezzo milione di utili in meno

Gli studenti e i lavoratori abbonati all'Atap, sia per il trasporto pubblico locale urbano che extraurbano, verranno rimborsati per il periodo in cui non hanno fruito del servizio a causa dell'emergenza covid-19. Lo ha annunciato il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, promotore dell'iniziativa.

Rimborsi Atap

“Ho avuto un lungo incontro – fa sapere Ciriani - con il presidente Atap, Narciso Gaspardo, incontro che verteva sulla mia richiesta di rimborsare gli abbonamenti. Ringrazio di cuore Gaspardo per aver immediatamente accolto la richiesta. Già da maggio, con modalità che verranno comunicate, si potrà accedere al rimborso. Per Atap si tratta di un costo non indifferente, pari a 1 milione e 370 mila euro. Solo per il Comune di Pordenone significa rinunciare a quasi mezzo milione di utili che mettevamo a bilancio per attività e iniziative. Ma è chiaro che ora bisogna tagliare il più possibile al fine di dirottare risorse per aiutare la comunità e quanti non hanno fruito dei servizi. E' uno dei provvedimenti di aiuto che avevamo annunciato, altri ne arriveranno man mano che sistemiamo i conti del Comune duramente colpiti dalla crisi”.