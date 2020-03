Atap sospende le corse festive a causa dell'emergenza Covid-19

Sospese per l'emergenza Covid-19 le corse festive di Atap, a Pordenone e provincia. "La Regione Fvg ha individuato una prima riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico - si legge nella nota per i viaggiatori -".

Saranno pertanto sospesi il servizio urbano ed extraurbano dal 15 marzo. Dal 17 marzo, invece, il termine del servizio urbano ed extraurbano sarà anticipato alle 20, con partenze delle corse garantite fino alle 19.59.



Per informazioni è possibile contattare il numero 800.10.10.40.