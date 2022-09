Attesa per la Borsa del Turismo Culturale di Genova

Le imprese del settore hanno tempo fino a venerdì 16 settembre per iscriversi e partecipare alla decima Borsa del Turismo Culturale, che si terrà a Genova dal 15 al 18 ottobre.

La Borsa è organizzata dal network Mirabilia, di cui anche la Camera di Commercio Pn-Ud è partner per valorizzare le economie che ospitano siti Unesco. Il 17 e 18 ottobre ci sarà in concomitanza anche la sesta Mirabilia Food&Drink, per le imprese dell'agroalimentare, per cui sono aperte le iscrizioni sempre fino a venerdì.

Il doppio appuntamento prevede incontri B2b e la possibilità di approfondire con interessanti incontri post-tour.

Per candidarsi a partecipare qui il link diretto e tutte le informazioni sono disponibili su www.pnud.camcom.it.