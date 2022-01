Attivo il nuovo sistema ‘alloggiati web’

Da ieri, 18 gennaio, il Centro elettronico della nazionale della Polizia di Stato (in attuazione del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021) ha attivato la nuova versione del sistema alloggiati web, unica modalità per comunicare all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo di persone ospitate nelle strutture ricettive.

“Le strutture – precisano dalla Polizia di Stato - potranno continuare a utilizzare le attuali credenziali di accesso fino alla naturale scadenza del certificato digitale, ma dovranno migrare in autonomia al nuovo sistema di autenticazione, basato sull’autenticazione a due fattori (credenziali e one time password), prima della scadenza, procedendo al download dei nuovi codici dispositivi”.

“Resta fermo l’obbligo da parte dei gestori delle strutture di comunicare le generalità degli alloggiati entro 24 ore dall’arrivo, termine ridotto a sei ore per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore. Gli Uffici delle Questure sono a disposizione per informazioni inerenti il rilascio delle credenziali ed eventuali problematiche riguardanti il non funzionamento del sistema”.