Austria, piste da sci aperte ma alberghi chiusi

Dopo un lungo e rigido lockdown, l'Austria si prepara alle prime riaperture. Ad annuciarle il Cancelliere Sebastian Kurz: "Le restrizioni sono state difficili, ma hanno avuto effetto, consentendoci di preservare il sistema sanitario. Quindi, come previsto, possiamo impostare i passaggi per la riapertura, che dovranno avvenire con molta attenzione e passo dopo passo. La pandemia non è finita e i tassi d'infezione sono ancora a un livello elevato".

"Non si tornerà alla normalità prima dell'estate", premette Kurz. "Fino ad allora, dobbiamo prevenire la crescita dei contagi (l'Rt, attualmente, è a 0,87, ndr). Sfortunatamente, questo è possibile solo con restrizioni e test (allo studio, come annunciato, uno screening di massa della popolazione). Entro il 23 dicembre, vogliamo abbassare ulteriormente i casi, in modo che il Natale e i giorni fino alla fine dell'anno possano essere trascorsi in serenità, con un massimo di dieci commensali. Non sarà un Natale come gli scorsi, ma sarà un Natale 'dignitoso', all'insegna del massimo grado di sicurezza possibile".

Vietati, invece, i tradizionali mercatini natalizi, con un divieto di vendita d'asporto di vin brulé e altre bevande alcoliche.

Vienna ha deciso che dalla prossima settimana (le misure attuali sono in vigore fino al 6 dicembre) scuole e negozi potranno riaprire, mentre locali, ristoranti e hotel resteranno chiusi fino al 7 gennaio. Via libera, invece, a parrucchieri ed estetisti. Resta in vigore il coprifuoco, dalle 20 alle 6.

Anche le piste da sci dovrebbero riaprire, dal 24 dicembre, ma senza pernottamento in albergo. Fino al 10 gennaio, poi, chiunque arrivi da un Paese che nelle ultime due settimane ha registrato più di 100 casi ogni 100mila abitanti (quindi anche dall'Italia), dovrà trascorrere la quarantena..