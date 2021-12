Auto fuori strada a Lestizza e a Moimacco

Tanti incidenti nel tardo pomeriggio di ieri. Due le fuoriuscite autonome a Lestizza e a Moimacco, senza che fossero coinvolti altri mezzi.

Una persona è rimasta ferita, intorno alle 16.30, in via Sclaunicco, all'altezza del civico 1, nel comune di Lestizza. Il conducente dell'auto è andato a schiantarsi contro un muretto ed è stato trasportato all'ospedale di Udine per accertamenti.

Fortunatamente illeso, invece, un 19enne della zona che, al volante di una Ford Fiesta, intorno alle 18.30, ha perso il controllo all'altezza del distributore Ip, lungo via Nazionale, a Moimacco. Il veicolo è finito in mezzo alla strada ma per il giovane non ci sono state conseguenze di tipo sanitario. Disagi al traffico. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e il carroattrezzi.