Autunno in Val Resia

Accattivante appuntamento a Stolvizza di Resia per salutare mestamente l'estate che se ne va e dare il benvenuto ai mesi più freddi che ormai bussano prepotentemente alla porta. Un cambiamento meteorologico di grande impatto che andrà, come è normale, a modificare la nostra quotidianità.



E cosi' a Stolvizza di Resia, l'Associazione "ViviStolvizza" ha organizzato per domenica 31 ottobre, in collaborazione con l'Associazione CAMA Arrotini Stolvizza e il gruppo Alpini "Sella Buia", "Vivi-Amo l'Autunno" una giornata di grande festa con tutta una serie di appuntamenti che contribuiranno a rendere particolarmente appagante la presenza di turisti ed escursionisti che arriveranno in Val Resia.



Dopo una estate che ha visto Stolvizza invasa da una presenza davvero importante di escursionisti e camminatori della domenica, con l'arrivo dell'inverno, i "Sentieri Stolvizza saranno chiusi", una chiusura simbolica, ma sicuramente da rispettare in quanto i tracciati, con il prossimo gelo invernale, saranno davvero pericolosi se non percorsi con idonee attrezzature. Per questa malinconica chiusura l'Associazione ha organizzato, in sintonia con la FIASP Comitato di Udine, una gioiosa camminata ludico-motoria con accompagnatori locali.



Tenendo in debito conto che domenica 31 ottobre terminerà l'ora legale e quindi recupereremo l'ora di sonno, il programma prevede: la registrazione dei partecipanti dalle ore 8,30, quindi alle ore 9,00 partenza dei gruppi che percorreranno i sentieri più impegnativi, mentre per il "Ta lipa pot" si potrà partire in gruppi anche fino alle ore 9,30. Tutti i gruppi saranno accompagnati da abitanti del posto che faranno entrare l'ospite ancor più nella filosofia della straordinaria cultura della Val Resia. Al termine della camminata, i partecipanti potranno gustare caldarroste e la "Bruschetta dell'amicizia" una tradizionale consuetudine che purtroppo, lo scorso anno, causa la pandemia, non era stato possibile organizzare.Ma la giornata di Stolvizza sarà impreziosita da diverse iniziative collaterali. Per tutta la giornata "Mercatini artigianato locali" faranno da compagnia agli intervenuti. Dalle ore 9,00 "Affiliamo" con Arrotini disponibili ad affilare forbici e coltelli che potranno essere ritirati al termine della camminata. Dalle ore 10,00 Laboratorio creativo "Nella dimora dell'autunno rinasco a primavera". Dalle ore 13,30 trucca-bimbi. Alle ore 15,00 Incontro con Elisa Cozzarini autrice del opera "Radici liquide". Da sottolineare le belle proposte gastronomie dei locali "All'Arrivo" e "Ta stara butea" che presenteranno piatti della tradizione locale in particolare a base di funghi e zucca.