Avventure sugli alberi

Divertimento con un pizzico di adrenalina per ogni età. Nei boschi di Sappada è possibile vivere questa esperienza recandosi all’Adventure Park, poco distante dal borgo di Cima e annesso al camping Alpin Park. Percorrere ponti tibetani, passare da un albero all’altro attraverso passerelle nel vuoto e poi tornare a terra lanciandosi con una zipline. Tutto questo è possibile provarlo lungo i sei percorsi allestiti, ognuno di diverso grado di difficoltà e adatti appunto ai più piccoli come agli adulti esperti. Il tutto, ovviamente, in un contesto naturale di grande pregio.

Con cinquanta piattaforme aeree, 3 chilometri di cavo d’acciaio, 500 metri di teleferiche, uno sviluppo verticale fino a 5 metri, quello di Sappada è uno dei parchi di questo tipo più grandi delle Dolomiti.