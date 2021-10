Barcolana al Museo storico e al Parco del Castello di Miramare

In occasione di Barcolana 53 e di F@mu2021 - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare propone un fine settimana ricco di appuntamenti e iniziative. Sabato 9 ottobre, 10.00, 11.00 e 12.00, apertura straordinaria del bagno ducale dopo il recente restauro, con visita guidata a cura del personale tecnico del Museo. Le visite sono gratuite e incluse nel regolare biglietto d’ingresso al Castello. Il numero di posti disponibili è limitato per questioni di sicurezza, pertanto è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 8 settembre alle ore 14.00 scrivendo a eventi.miramare@beniculturali.it (la prenotazione si intende confermata previa ricezione di una mail da parte del Museo).



Domenica 10 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 “La Barcolana dalla Torretta del Castello”. In occasione 53esima Barcolana sarà eccezionalmente possibile accedere alla torretta del Castello e alla sua terrazza panoramica, dalla quale sarà possibile godere di una straordinaria prospettiva sulla storica regata. Sono previsti 6 turni ogni 30 minuti a partire dalle ore 10.00 (ultimo turno alle ore 12.30). L’accesso alla torretta è gratuito e incluso nel regolare biglietto di ingresso al Castello, ma è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 8 settembre alle ore 14.00 scrivendo all’indirizzo eventi.miramare@beniculturali.it (la prenotazione si intende confermata previa ricezione di una mail da parte del Museo).



Si ricorda che per motivi di sicurezza l’accesso alla torretta è consentito ad un massimo di 8 persone per gruppo e previa accettazione del suo regolamento. Si ricorda inoltre che l’ingresso al Castello di Miramare sarà consentito soltanto ai visitatori in possesso di Certificazione Verde COVID-19. Per celebrare la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, giunta quest’anno alla sua ottava edizione, domenica 10 ottobre il Museo Storico in collaborazione con il WWF Area Marina Protetta di Miramare propone anche l’evento “Che Famiglie a Miramare!”. La visita guidata, in programma per le ore 10.30, partirà dal Biodiversitario Marino, per poi proseguire nel Parco storico, con un tuffo nel passato alla scoperta di Massimiliano e degli altri membri della famiglia che lo hanno abitato. L’attività è gratuita previa disponibilità dei posti. E’ necessario prenotare scrivendo a info@ampmiramare.it.