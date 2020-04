Be Smart!, concorso per il design di un logo

E' uscito il concorso volto a selezionare un logo di progetto che identifichi pubblicamente il progetto SMART nella sua missione e nei suoi valori e lo rappresenti in tutta Europa.

SMART (Small Museums Alliance Representing Territories) è un progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria, presentato sull'Asse 2. Natura e Cultura dalla condivisione tra diversi Enti: Comune di Valdagno (ente capofila), Comune di Saalfelden (Austria), Comune di Resia, Associazione ALDA, Centro di produzione teatrale "La Piccionaia SCS", Cooperativa Sociale INDEPENDENT L. e Università di Scienze applicate di Salisburgo (Austria).

Promuove la cultura dell'accessibilità tra gli operatori turistici e gli operatori culturali e la partecipazione attiva dei cittadini alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale come bene comune. Nei siti pilota (Valdagno, Resia, Saalfelden - A), caratterizzati dalla presenza di piccoli musei e importanti aspetti paesaggistici e culturali, saranno attivati percorsi di progettazione partecipata con le comunità locali per la raccolta e l'elaborazione di contenuti e valori che, sviluppati, saranno restituiti all'interno di dispositivi innovativi finalizzati ad arricchire i siti museali esistenti e valorizzare il contesto naturale. Elemento comune ai siti che sarà incluso durante lo sviluppo dei percorsi di progettazione: l'acqua.

Chi può partecipare: cittadini dai 14 anni in poi.

Come partecipare: Invia una email con la tua proposta a: smartlogocompetition@aldaintranet.org

Scadenza: 10 maggio 2020

SCARICA la guida