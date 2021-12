Benessere e relax alle Terme di Bibione

Bibione Thermae chiude il 2021 augurando a tutti buone feste e un sereno Natale. Il centro termale, che quest’anno ha festeggiato i 25 anni di attività, rimarrà aperto durante tutte le festività, escluso il giorno di Natale. In particolare, la clientela potrà usufruire delle piscine termali interne ed esterne, delle saune a 90° in area wellness e dei trattamenti benessere per lei, lui e la coppia nella Spa Beauty Farm.

L’acqua termale utilizzata a Bibione Thermae sgorga a 52° C da una fonte situata nell'entroterra, a oltre 500 metri di profondità. In base alla temperatura e al residuo fisso, viene classificata come ipertermale, medio minerale, e in base al D.L.105 del 25.01.92 è classificata come alcalina bicarbonato sodica fluorata. Grazie alle sue peculiarità, l’acqua termale di Bibione Thermae viene riconosciuta per le sue proprietà terapeutiche anche dal Ministero della Sanità (decreti n. 2918 e 2950 del 1996).

Va precisato che per l’accesso alle piscine e alle saune non è prevista la prenotazione; serve prenotare, invece, per i trattamenti in Spa Beauty Farm telefonando allo 0431-441200 o mandando una mail a spa@bibioneterme.it.

La Direzione, infine, ricorda gli orari di apertura delle piscine e delle saune durante le settimane natalizie: dal 26 al 30 dicembre l’orario sarà 10-20; il 31 dicembre 10-19, Capodanno 13-21, dal 2 al 9 gennaio 2021 sarà, infine, 10-20. Tutte le info ed eventuali aggiornamenti sul sito.