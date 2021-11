Bentornati nel Medioevo!

Il Medioevo, la nostra storia da vivere, conoscere e sperimentare: questo è il progetto Living History di Villa Stecchini che organizza nelle giornate del 20 e 21 novembre un’esperienza immersiva unica. Un vero viaggio nella storia, studiato da storici esperti di vita medioevale e di cultura locale. Non quindi solo spettacolo, ma rievocazione di quadri di vita e momenti realistici. Cibo, bibite, monete, vestiti ripercorrono rigorosamente le abitudini di un tempo. Un programma ricco che si articola in ben due giorni. Sabato 20 novembre alle 15.30 grandi e piccini possono ammirare un vero Torneo dei Cavalieri. Alle 19.30, sabato sera, è organizzata la cena medievale con spettacolo di magia in locanda con un menu’ speciale: tagliere imperiale con frittatina alle erbe, insaccati artigianali, formaggi tipici con miele, frutta secca e confetture di stagione, zuppa del Pedemonte verza con tastasale servita su pagnottona di farro e farine macinate a pietra, stinco di maiale alla birra alle 3 salse con trittico a contorno: cappuccio ai semi, polenta di castagne e fagioli cremosi alla cipolla , Cestino di Adelaide, cestino dolce alle mele con cannella e confettura di fico. La quota a persona è di 28 euro con calice benvenuto, altre bevande escluse. Anche i bambini hanno un menu’ menu degustazione medievale con focaccina di Ezzelino con rosmarino e olio di Villa Stecchini, porchetta del soldato con patatine, dolcetto del brigante ad una quota di 13 euro con succo di benvenuto.



Domenica 21 novembre l’esperienza si fa ancora più intensa. Dalle 10, con soli 5 euro di ingresso, si può vivere l’atmosfera di un ambiente medievale a tutti gli effetti: accampamenti, mercato, giochi, caldarroste. Alle 10.30 si gareggia al torneo di tiro con l’arco nell’ampio parco della Villa, mentre alle 11.30 c’è la dimostrazione armi da lancio: frombola, arco, balestra, trabucco. Non può mancare lo spettacolo di falconeria organizzato per le 14.30 e a seguire alle 15.30 Torneo dei Cavalieri. Alle 18 spazio alla cultura e alla teoria. Con la presentazione libro “Ezzelino III del falco e della spada” .Sono stati studiati anche divertenti laboratori didattici , come il laboratorio dell’arciere, quello dello scudo araldico e il laboratorio del piccolo contadino medievale. Il laboratorio dell’arciere è sia per adulti che per piccoli da 6 a 12 anni. Permette di imparare a tirare le frecce assieme ad un esperto arciere medievale. Si imbraccia un vero arco storico e si mira ai bersaglio, un’attività in piena sicurezza, seguiti da un vero maestro di freccia. Il laboratorio dello scudo araldico si tiene sabato alle 15 o domenica alle 11.30 ed è per I bambini dai 4 ai 10 anni. Con questo laboratorio si disegna assieme ad un cavaliere il proprio scudo personalizzato con colori, forme e animali araldici. Si potrà poi portare a casa lo scudo come ricordo con un attestato siglato. Il laboratorio del piccolo contadino medievale è previsto domenica ore 10.30 per bambini dai 4 ai 9 anni. Con questa attività si conoscono tutti gli animali della fattoria Stecchini, sapientemente accompagnati dai contadini medievali. Si scoprono le piante e gli ortaggi degli orti didattici, assaporando e annusando le spezie di un tempo. Si pianterà anche una piccola piantina assieme.A tutti i partecipanti ai laboratorI viene regalata anche una riproduzione di una moneta medievale.“E’ la nostra storia ed è fantastico che anche i più piccini possano conoscerla direttamente, vivendola in prima persona” – spiega Mattia Bernardi, esperto di storia medioevale, coordinatore del gruppo Arieti di Ventura e curatore dell’evento –. “ Ma sarà senza dubbio un’esperienza pregnante anche per i genitori o per gli adulti in genere perché l’evento è stato organizzato all’insegna della ricostruzione storica più fedele possibile e curato nei particolari”.