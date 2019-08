Bibione, gran finale per le serate al Faro

Ultimo appuntamento dei concerti live al Faro di Bibione nell’ambito delle Bike nights. Il gran finale martedì 27 agosto alle 21.15 con All inclusive, una rock band formata da 5 elementi provenienti da varie realtà musicali del territorio. Sassia Pettovel alla voce, Cristian Pizzolitto alla chitarra e voce, Stefano Labelli al basso, Flavio Braut alle tastiere e voce e infine Ginger 'Massimo' Bravo alla batteria e voce. La band propone un repertorio non scontato e di alto livello musicale di brani pop rock di artisti come Toto, Genesis, Peter Gabriel, Phill Collins e molti altri. Uno spettacolo divertente da non perdere assolutamente.

Bike Nights, ovvero pedalare insieme al chiaro di luna in mezzo alla natura per andare ad ascoltare buona musica in una suggestiva location sul mare. Accompagnati da una guida esperta, si percorrerà il lungomare ciclabile “Passeggiata Adriatico”, che collega il punto più ad est della località con quello più a ovest. Dando le spalle al sole che tramonta si pedalerà lungo la meravigliosa pista ciclabile che propone da un lato la brezza marina, dall’altro il profumo dei fiori. Il percorso è di circa 9 chilometri, con specifici punti di raccolta: la partenza da Bibione Pineda – Kokeshi alle20:30, il Lido del Sole – Piazzale Adriatico (ore 20.40), Bibione Spiaggia di fronte all’Hotel Corallo (ore 20:50) e Piazzale Zenith (ore 21:00). Punto d’arrivo il Faro, dove alle 21.15 si potrà assistere gratuitamente al concerto live.

Le Bike nights e gli eventi collegati sono promossi dal comune di San Michele al Tagliamento, in collaborazione con Confcommercio, Bibione Spiagge e The Groove Factory. Media partner Radio Gioconda. Per informazioni: info@comunesanmichele.it