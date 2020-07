Bibione premiata come destinazione sicura e rilassante

Bibione al secondo posto nella classifica dell’Osservatorio Italiano Jfc delle destinazioni balneari, che premia la spiaggia veneta collocandola ai vertici delle mete considerate più “rilassanti e tranquille”. Ottimo anche il terzo posto per il parametro “sicurezza sanitaria”.



“Questi dati premiano il grande lavoro di squadra che stiamo facendo tra operatori, istituzioni e professionisti della comunicazione – commenta Giuliana Basso, presidente del Consorzio Bibione Live -. Mai come in questo momento, il valore percepito è fondamentale per il nostro turismo, per questo procediamo con serietà e trasparenza, nonostante in certi momenti sia oggettivamente complesso”.



Una campagna di comunicazione chiara e incontri costanti fra gli operatori del territorio hanno permesso di rimanere in contatto con i clienti esteri, spesso destinatari di informazioni non corrette in merito alle soluzioni che le spiagge italiane stavano adottando, basti pensare alle foto circolate con il plexiglass. Anche sul mercato italiano si è deciso di trasferire concetti semplici, quali gli spazi ampi, i consigli dei pediatri per i bambini e soprattutto si è mantenuto un impegno costante a farsi trovare pronti.



“Pochi o tanti che siano quest’anno – spiega la presidente – Bibione è pronta ad accogliere i suoi ospiti, perché tutti abbiamo bisogno di rigenerare la mente e il corpo dopo i mesi di confinamento”.



La stagione è tutt’altro che finita e si spera in un buon settembre: “Se il meteo tiene, andiamo avanti a oltranza, anche con eventi importanti che ufficializzeremo a breve” – conclude Basso.