Bibione pronta ad accogliere i turisti in sicurezza

“Il 2020? Un anno da dimenticare. Ma per quest’anno vogliamo essere fiduciosi”. Maria Santorso è presidente Abit, l'Associazione agenzie immobiliari turistiche di Bibione, che comprende un patrimonio di 11mila abitazioni comprese tra villette e appartamenti.

A Bibione le seconde case sono 25mila. Nel 2020 è stato perso il 40 per cento del fatturato rispetto all’anno prima. "L'’anno scorso siamo stati 'salvati' dal mese di agosto. E’ stata, comunque, una stagione molto difficile, anche perché i costi di manutenzione (pulizie giardini, piscine) li abbiamo dovuto ugualmente sostenere”, precisa Santorso.

Nel suo intervento, il sindaco di San Michele al Tagliamento/Bibione Pasqualino Codognotto ha precisato: “Condivido l’ottimismo per la stagione che si avvicina e confermo che la città è pronta a garantire al massimo la sicurezza sanitaria”.

Qualcosa sta cambiando? “Registriamo richieste per lunghi periodi di tempo – prosegue la presidente Abit - soprattutto di case con giardino e sono aumentati gli italiani”. Santorso fa un’analisi per quanto riguarda il 2021 e la stagione alle porte: “Per ora le prenotazioni sono con il freno a mano e, vista la situazione, ciò non ci stupisce. Per ora ci richiedono immobili fronte mare e casetta con giardino tra le più gettonate. Sono ottimista per natura e sono convinta faremo meglio dello scorso anno”.