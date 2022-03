BicINsieme, alla scoperta del territorio in ebike

Prime iniziative per Insieme, cooperativa di comunità di Meduno nata a fine 2021 dal progetto di sviluppo promosso da Montagna Leader insieme a Confcooperative Pordenone. Orientata allo sviluppo turistico del territorio pedemontano, proporrà domenica 13 marzo "BicINsieme", escursione in ebike.



Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 9 all'agriturismo Sasso d’Oro (via del Capitel 4, Solimbergo di Sequals) per la colazione. Alle 9.30 partenza in direzione della chiesa di Travesio, per ammirare gli affreschi del Pordenone. Alle 11 arrivo a Sequals per visitare Villa Carnera e alle 12 ritorno a Solimbergo per visitare il castello. Ale 13.30 pranzo all’agriturismo Ai Pradons (via Tomba 11, Meduno) a cui seguirà il rientro per il deposito biciclette. Quota di partecipazione €40, inclusa e-bike. I partecipanti riceveranno un omaggio a cura di Sport 4 team di Meduno. Prenotazioni entro il 10 marzo al numero +39 379 1599541 oppure scrivendo a info@coopcomunitainsieme.it.



Le cooperative di comunità perseguono la finalità di migliorare le condizioni e di valorizzare la comunità di riferimento, promuovendo in particolare occasioni di lavoro. La cooperativa di comunità ha come esplicito obiettivo di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria.



"Grazie a Insieme - ha commentato il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli - il territorio pedemontano e montano del Friuli occidentale può ora contare su questa iniziativa di cooperativa di comunità, fondamentale non solo per il tessuto economico ma anche sociale".