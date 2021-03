Bippo tra le migliori startup per il rilancio del turismo

Emalab, agenzia di comunicazione di Pordenone, con il progetto Bippo, conquista un nuovo prestigioso riconoscimento da parte di Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell'Economia che gestisce incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative.

Alessio Bottos ed Emanuele Flumian Alessio, co-fondatori di Emalab portano Bippo sotto i riflettori nazionali classificandosi tra i primi 10 progetti su ben 461 presentati all’Accelerathon “Smart Contact Turism” la sfida digitale di FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal Ministero della Cultura, che ha premiato startup innovative nell’ambito del rilancio del settore turistico.

Bippo è un sistema di prossimità che si pone l’obiettivo di rivoluzionare il modo in cui il turista può fruire delle attrazioni di una località. Il sistema touchless creato permette a ogni città di diventare una smart city, in totale sicurezza soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Il sistema è composto da un’App gratuita per smartphone, da dispositivi bluetooth che inviano informazioni ai telefoni che si trovano nelle vicinanze del dispositivo e da un portale grazie al quale gli operatori possono aggiornare le informazioni da comunicare.

Sono in tanti a viaggiare senza sapere esattamente cosa fare, cosa vedere e come orientarsi, partendo da questo assioma Bippo si pone come obiettivo quello di mettere in relazione il mondo reale delle “cose” con quello digitale delle “informazioni” proprio nel momento in cui i turisti ne hanno bisogno. Grazie a Bippo il turista non dovrà più andare alla ricerca delle informazioni, ma saranno queste a comparire direttamente sul suo smartphone: posizionati in punti strategici, i dispositivi guideranno i visitatori alla scoperta di nuovi luoghi, creando esperienze di viaggio inedite