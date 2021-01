Bonus taxi per persone fragili residenti in Fvg

"Grazie a una proposta di Fratelli d'Italia, la Regione erogherà un bonus di 100 euro per anziani, disabili e donne in gravidanza per il pagamento dei servizi di trasporto a mezzo taxi e di noleggio con conducente (Ncc)". Così si è espresso in una nota Claudio Giacomelli, presidente di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, in merito alla norma proposta dal suo Gruppo e approvata dall'Aula nell'ultima manovra di stabilità.

"Si tratterà - spiega l'esponente di Centrodestra - di una tessera con la quale la Regione contribuirà direttamente al pagamento delle corse con taxi e Ncc. L'obbiettivo è quello di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessità di garantire la sicurezza personale delle categorie più fragili, rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta maggiore".

"L'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Graziano Pizzimenti - fa sapere Giacomelli -, assicura che è già avviata la predisposizione del regolamento per realizzare nel più breve tempo possibile questa idea, che verrà incontro alle esigenze di viaggiare in sicurezza di determinate categorie di persone in questo momento in cui la pandemia ci sta mettendo a dura prova".

"Con questo provvedimento - continua il consigliere - otteniamo un duplice obbiettivo: quello di sostenere forme più sicure di trasporto per le persone fragili rispetto l'utilizzo degli autobus, e allo stesso tempo quello di sostenere la categoria dei taxisti e dei conducenti dei mezzi a noleggio che stanno subendo gli effetti della crisi derivanti dal Coronavirus".

"Per questo abbiamo voluto istituire un bonus 'Trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19', a favore di persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia. Il bonus è pari a 100 euro a persona, con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e Ncc sulla rete regionale".

"A questo contributo - rimarca il capogruppo di FdI - come detto potranno accedere le donne in gravidanza, i soggetti affetti da disabilità e le persone ultra 70enni, residenti in Fvg".