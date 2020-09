Boom di prenotazioni al tour shakespeariano nei parchi di Udine

Tale è stato il gradimento del tour shakespeariano "Sogno di una sera al parco" e tante sono le richieste di prenotazione per l'ultima data, mercoledì 23 settembre, che La Compagnia dei Riservati di Reana del Rojale - ideatrice e protagonista del percorso scenico nelle aree verdi pubbliche di Udine - ha deciso di proporre nella stessa serata un secondo evento, per poter soddisfare quante più persone possibile: primo tour alle 17, dunque, secondo alle 18.15. L'ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione, da effettuare entro il 21 settembre via mail a lacompagniadeiriservati@gmail.com, indicando l'orario prescelto.



Il ciclo, che nei precedenti appuntamenti ha sempre registrato il sold-out, si concluderà al Parco Lord Baden Powell, in via Duchi D'Aosta, offrendo agli spettatori la suggestione di un momento di grande teatro in una cornice naturale, di cui nel corso della recitazione verranno valorizzati gli scorci più belli; gli attori utilizzeranno perfino i giochi per i bambini. E proprio questa formula en plein air e itinerante ha reso unico il tour, apprezzato per il suo carattere innovativo: i riscontri entusiastici sono premessa a una continuazione dell'esperienza, che il prossimo anno potrebbe venire ampliata.



Diretta dalla regista Sonia Cossettini, anche interprete, la performance permette di godere dell'ascolto dei testi del più grande drammaturgo di tutti i tempi in piena sicurezza e, appunto, in un'ambientazione di particolare fascino, valorizzando dunque contesti cittadini che con questa operazione scoprono una nuova vocazione.