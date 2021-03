Botta e risposta sul futuro del Piancavallo

"Ben vengano gli investitori che vogliono intervenire per favorire lo sviluppo del Piancavallo: la Regione non ha fatto e non intende far sfumare alcun progetto generato dall'interessamento di eventuali realtà economiche consolidate e solide per le nostre località turistiche". Lo dichiara l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini in risposta all'interrogazione in II Commissione consiliare presentata da Sergio Bolzonello (Pd).

"Nel caso specifico del cosiddetto fondo svizzero interessato ad investire a Piancavallo ho indirizzato - ha reso noto l'assessore - all'inizio dello scorso mese di febbraio una nota al Comune di Aviano, confermando la disponibilità della Regione a fornire ogni utile supporto e collaborazione al fine della valutazione delle possibilità e del percorso che gli investitori dovranno sostenere, nelle forme ammesse dalle leggi regionali e ovviamente nel rispetto delle modalità e requisiti richiesti dagli specifici regolamenti applicabili".

"Questa disponibilità - ha precisato Bini - era già stata ampiamente palesata nelle interlocuzioni avute precedentemente con la Direzione, ove sono state illustrate le azioni di supporto agli investimenti da parte della Regione, con particolare attenzione all'accesso al credito. La Regione questo poteva fare essendo palese che non possono essere richieste ulteriori garanzie quando per l'ipotetico investimento non ci è stato presentato un preciso businnes plan".

"Ho avuto modo di incontrare molti imprenditori - ha aggiunto Bini - che hanno deciso di investire nella nostra regione: se i progetti privati hanno reale dotazione finanziaria, di certo tali investimenti procedono perché un privato è incentivato a investire anche in virtù delle tante agevolazioni che la Regione mette in campo e che abbiamo addirittura ulteriormente rafforzato nella recente riforma SviluppoImpresa".

Bini inoltre ha colto l'occasione per ribadire l'attenzione e l'interesse dell'Amministrazione per la montagna in generale, comprendendo naturalmente anche Piancavallo, con l'obiettivo di dotare la località di servizi efficaci e moderni, atti a rispondere alle esigenze di un mercato turistico in evoluzione, anche alla luce delle particolari condizioni causate dall'emergenza pandemica nella prospettiva della successiva ripartenza, peraltro confortata dall'andamento della scorsa estate turistica. L'attuazione del Piano Montagna 365 prevede, infatti, importanti investimenti anche nella località Piancavallo. Inoltre, con la legge di Stabilità 2021 la Regione ha stanziato ulteriori risorse pari a 36 milioni di euro per investimenti nei Poli montani, fra i quali c'è anche il Piancavallo.

"Ciò che la Regione sta facendo per il comparto turistico montano - ha concluso l'assessore - è sotto gli occhi di tutti e si sostanzia con le importanti risorse messe a disposizione per migliorarne i servizi e l'attrattività; la concretezza della Regione rappresenta anche un segnale importante per i privati che vogliono realizzare investimenti e che a fronte di 'businnes plan' chiari e solidi hanno sempre intrapreso senza impedimenti".

"Con la sua risposta, l’assessore Bini oggi in commissione dichiara l’inconsistenza del progetto di investimenti per 30 milioni sul comprensorio del Piancavallo di fatto dimostrando quello che è veramente: un'irresponsabile propaganda fatta dalla Lega per raccogliere consensi basati solo su illusorie promesse e che di fatto finisce per danneggiare profondamente la località e le professionalità che vi operano, già in ginocchio per la crisi Covid". A denunciarlo sono i consiglieri regionali del Pd Bolzonello, Chiara Da Giau e Nicola Conficoni che oggi, in II commissione, hanno presentato un'interrogazione per fare chiarezza sul venir meno degli investimenti sul comprensorio turistico di Piancavallo da parte di un ipotetico fondo di investimento svizzero, "platealmente resi noti a fine 2019 da esponenti regionali della Lega, alcun dei quali vanno dichiarandosi referenti incaricati per l’area montana".

"La risposta dell'assessore Bini, pur con alcune reticenze a cercare di coprire evidenti invasioni di competenze dei consiglieri e intoppi nel flusso di informazioni tra PromoturismoFvg e direzione, ha palesato l'assenza di una concreta proposta di investimento sul polo montano, riferendo solo di interlocuzioni che non sono mai sfociate in un progetto o in un serio business plan. Quello che resta è solo il modo di agire e di comunicare della Lega, molto poco responsabile soprattutto rispetto a temi delicati come quello economico con serie ricadute occupazionali. Leggere dichiarazioni trionfalistiche di alti esponenti della Lega regionale rispetto a fantomatici investimenti su Piancavallo, oggi chiaramente non esistenti, fa male al territorio e a tutti coloro che da tempo stanno lottando per sopravvivere e far sopravvivere una delle colonne del turismo montano del Fvg. Resta anche una, crediamo legittima, perplessità su come una notizia così enfatizzata e un investimento così consistente, non abbia richiamato prima l’attenzione dell’assessore e si siano lasciati operare interlocutori a detta dello stesso non autorizzati a farlo, perdendo tempo inutilmente se è vero, come dichiarato, che fossero state elaborate bozze di protocolli di intesa". Infine, concludono i consiglieri, "resta da parte nostra l'auspicio che imprenditori o fondi di investimento vogliano realmente investire su Piancavallo e su questo chiediamo un impegno concreto dell'assessore Bini, per arrivare a un risultato positivo in tal senso".

"Piancavallo non merita di essere presa in giro". Così, in una nota, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, dopo la risposta dell'assessore Bini. "L'assessore ha affermato che non c'è mai stata alcuna proposta per investire a Piancavallo, nonostante le notizie di stampa relative a un fondo svizzero, il cui progetto però sarebbe caduto nel vuoto".

"Un intervento che ha anticipato una mia interrogazione prevista per la seduta d'aula di giovedì prossimo - puntualizza Capozzella -, in cui chiedo i motivi per cui l'iniziativa sia sfumata e perché il fondo di investimento abbia deciso di ritirare la proposta. L'assessore ha già anticipato che non ci saranno ulteriori elementi rispetto a quanto dichiarato oggi in Commissione".

"Una situazione che penalizza pesantemente una località centrale nello sviluppo turistico della nostra montagna - conclude il portavoce M5S -. Il rilancio di Piancavallo ha bisogno di un ampliamento dell'offerta ricettiva, di un'area wellness da ricavare dove oggi sorge il fatiscente Park Hotel, di un serio collegamento con Barcis, ristrutturando la strada che collega i due paesi, e di un investimento sulla dorsale che porta al Cansiglio. Di certo non ha bisogno di uno stallo prolungato e dannoso".