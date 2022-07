Calici di Stelle torna a Grado

Ritorna con le notti più luminose dell’anno l’appuntamento con Calici di Stelle, la manifestazione dedicata alle fragranze e ai profumi della nostra regione, che accompagnerà turisti e appassionati in un viaggio entusiasmante alla scoperta di prelibatezze enogastronomiche.

L’evento, organizzato da Movimento Turismo del Vino Fvg presieduto da Elda Felluga, assieme al Comune di Grado e alla Pro Loco Grado, quest’anno torna a Grado sulla spettacolare Diga Nazario Sauro e negli adiacenti Giardini Palatucci, venerdì 12 e sabato 13 agosto, dalle 20 alle 24, per scoprire piacevoli accostamenti tra i sapori del territorio, la cultura e l’arte e degustare le vere “stelle” dell’evento… i vini di alcune delle migliori cantine regionali.

L’accesso alle degustazioni avviene previo acquisto, anche in prevendita, di uno speciale kit, composto da un calice e tracolla (30 euro), con il quale si potranno assaggiare liberamente i vini proposti, in abbinamento a 5 degustazioni gastronomiche. Grazie alla collaborazione attivata con il Consorzio Grado Turismo, tutti gli ospiti degli hotel, presenti sull’Isola del Sole durante l’evento, potranno partecipare alla manifestazione a prezzo scontato. Inoltre, gli iscritti a Wine for You, il wine club del Movimento Turismo del Vino FVG, avranno diritto a uno sconto di 5 euro a loro riservato. Chi non è ancora iscritto, può accedere al sito www.cantineaperte.info, compilare il form che trova nell’apposita sezione Iscriviti/Wine for You e riceverà il codice sconto!

“Siamo molto soddisfatti del ritorno di Calici di Stelle a Grado” dichiara Roberto Borsatti, Vicesindaco della città lagunare, “offrendo ai nostri turisti la possibilità di assaporare ottimi vini regionali, eccellenze della nostra laguna e della regione. L’evento è una positiva esperienza di collaborazione proficua tra il nostro Comune, Movimento Turismo del Vino Fvg e il Consorzio Grado Turismo".

“A dimostrazione di questa sinergia tra il vino e il turismo”, dichiara Elda Felluga, presidente MTVFVG “la nostra associazione sarà presente per tutta l’estate presso la Terrazza Fiorita del Grand Hotel Astoria con 181 STORIES: un’agorà dove incontri e degustazioni sono arricchiti dalla satira di una selezione di opere di Spirito di Vino, il nostro concorso internazionale dedicato alle vignette satiriche sul mondo del vino. Vi invito a visitare questo spazio di condivisione il 5 e 6 agosto, in occasione dell’anteprima di Calici di Stelle".

Appuntamento, quindi, a Grado sulla diga Nazario Sauro venerdì 12 e sabato 13 agosto per conoscere le numerose aziende dei diversi territori vitivinicoli regionali. Durante le due serate sarà possibile infatti apprezzare i vini di: Bagnarol, Barone Ritter de Záhony, Borgo Conventi, Bucovaz Wines, Ca' Tullio, Cantina Ballaminut, Castello di Rubbia, Conte d'Attimis-Maniago, Conti della Frattina, Elio Vini, Ferrin Paolo, La Magnolia, La Sclusa, Le Due Torri, Marcuzzi Viticola, Parovel Vigneti Oliveti 1898, Pontoni Flavio, Sosol, Torre Rosazza, Vini Brojli, Villa Vasi e Zorzettig. I vini saranno presentati, oltre che dagli stessi produttori, anche dall’animatore del vino Giovanni Munisso, che arricchirà questo momento in maniera coinvolgente.

Le prelibatezze gastronomiche, preparate espressamente per l’evento dalla Pro Loco Grado, accompagneranno i presenti in un viaggio di scoperta dei piatti locali della tradizione culinaria della laguna e del territorio: pasta fredda mediterranea, crostino con baccalà mantecato, insalata fredda di seppie e arrosto tonnato. Invece, nella postazione de Il Crudo Itinerante sarà possibile scegliere una di queste due proposte: grissino con prosciutto crudo di San Daniele oppure Prosciutto di San Daniele con frico friabile (gluten free). In degustazione anche i panificati Il Maggese/Novalis e il Gintonego, il nuovo distillato prodotto da Riccardo Gaddi che ha abbinato il gin al santonego (assenzio marino) e a varie erbe della laguna.

Non mancheranno i momenti di intrattenimento musicale, vere e proprie emozioni suggestive che accompagneranno le degustazioni. L’energia della musica, l’armonia di soavi note e la dolcezza di voci melodiche impreziosiranno i ricordi di serate straordinarie.

Infine, da non perdere Calici di Stelle… in cantina: diverse aziende agricole ospiteranno eventi ed esperienze direttamente a “casa loro” fino al 15 agosto. Aderiscono all’iniziativa: Di Gaspero (venerdì 5 agosto: aperitivo e cena), Elio Vini (domenica 31 luglio, sabato 6 agosto: degustazione guidata vini bio e Premium), Ferrin Paolo (lunedì 8 agosto: cena in vigna), Graunar (fino al 15 agosto: degustazioni), Spolert Winery (mercoledì 10 agosto: degustazioni aspettando le stelle cadenti) e Vigne del Malina (mercoledì 10 agosto: degustazioni e musica, aspettando le stelle cadenti).

Il programma completo di Calici di Stelle e Calici di Stelle… in cantina è disponibile su www.cantineaperte.info. Dal 29 luglio al 15 agosto i Comuni Città del Vino aderenti proporranno altri appuntamenti con Calici di Stelle; l’elenco completo e le date si trovano sul sito www.cittadelvinofvg.it.

Calici di Stelle a Grado è organizzato dal Movimento Turismo del Vino FVG in collaborazione con il Comune di Grado, Pro Loco Grado, Consorzio Grado Turismo e Città del Vino, e con il supporto di PromoTurismoFVG, CiviBank, Acqua Dolomia, Juliagraf, Ceccarelli Group, Car&Van, Fantin, Radio Punto Zero e Q.B. Quanto Basta.