Camminata insolita per Monfalcone con Roberto Covaz

Il giornalista Roberto Covaz, responsabile della redazione di Monfalcone de “Il Piccolo”, ci guiderà alla scoperta del centro cittadino, tra storia, aneddoti e curiosità.



La camminata a passo lento, della durata di circa 45 minuti, sarà intervallata da soste per spiegazioni e letture ad alta voce.



Il percorso inizierà da Piazza della Repubblica, dove ripercorreremo la sua storia: dalla spianata esterna alle mura medievali, alla piazza grande; dal pilo veneziano al lampione austriaco; dal palazzo municipale agli edifici di pregio. In piazza Cavour scopriremo le vicende dell’ex mercato comunale (ora galleria d’arte) e dell’edificio disegnato dall’architetto Antonio Guacci, uno dei più eleganti di Monfalcone. Proseguiremo in piazzale della Resistenza sulle tracce dell’ex Cotonificio, e in via San Francesco, quartiere operaio dell’ex Cotonificio, alla ricerca di una buca delle lettere risalente all’impero austroungarico. Passeremo per il giardino Patuna, intitolato al bravo scultore, luogo simbolico della città dove il Carso passa il testimone all’urbanizzazione, per arrivare in via Colleoni, dove troviamo la casa natale di monsignor Enrico Marcon, e in via Desena con la sua piccola edicola votiva. Ci sposteremo in Corso del Popolo per ammirare il “grattacielo” di Casa Czar e ricordare lo scrittore Sergio Miniussi. In via della Carità rievocheremo l’assassinio di una commerciante monfalconese nel 1948, per terminare in Via Sant’Ambrogio, dove l’antico gelso e i portici raccontano la storia veneziana di Monfalcone.



Nato nel 1962 a Monfalcone, il giornalista Roberto Covaz è responsabile della redazione di Monfalcone de “Il Piccolo”. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Per Libreria editrice goriziana ha pubblicato Gorizia nella Grande guerra (2014) e La Domenica delle scope (2018). Tra gli altri lavori da segnalare Gorizia-Nova Gorica, niente da dichiarare (2007), Le abbiamo fatte noi. Storia del cantiere e dei cantierini di Monfalcone (2008), I pescatori di Grado (2009), Memorie di Silvino Poletto, il partigiano Benvenuto (2010), Amianto, i polmoni dei cantierini di Monfalcone (2013) editi da Edizioni Biblioteca dell’Immagine, Gorizia capovolta (2018) Bottega Errante edizioni e Monfalcone 1918-2018: cent’anni di storia (2018) Mgs Press.