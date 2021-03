Camminata meditativa in Val Rosandra

Ultima camminata meditativa, che concluderà il ciclo "Il tempo per meditare", domenica 7 marzo nell'affascinante scenario ambientale della Val Rosandra, in Comune di San Dorligo della Valle, con ritrovo alle ore 9:45 presso Bagnoli della Rosandra. Terminerà così l'esplorazione dell'Enneagramma delle personalità, agganciandolo infine all'intervento storico Grande Guerra di Marco Pascoli, che proporrà in calce anche la visita ad alcuni manufatti bellici austro-ungarici.



Dettagli, durata, e programma in allegato e sulla pagina Facebook.



Per la camminata portare mascherina, pranzo al sacco, scarponi, abbigliamento da trekking, penna e asciugamano per sedersi. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo via mail all'indirizzo kimyna@libero.it o via telefono (prediligendo messaggio What's up o SMS) al 320 8855085