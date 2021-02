Camminata metaforica dal Lago Minisini al Forte Monte Ercole

Domenica 21 febbraio è in programma la camminata meditativa 'Il riposo del lago' dal Lago Minisini al Forte di Monte Ercole in Comune di Gemona del Friuli.



Il riposo rappresenta una dimensione che tendiamo a trascurare nella nostra vita, governata da ritmi incalzanti. Abbiamo tuttavia il bisogno fisiologico di riposare, che non può essere infinitamente procrastinato e che deve semmai ritrovare una nuova centralità nel nostro quotidiano. Camminiamo quindi riscoprendo l’importanza del riposo che diverrà peraltro il protagonista del prossimo ciclo di camminate meditative.



Il lago come simbolo del riposo - Le acque del lago sono perennemente in una condizione di riposo: acque calme, rilassanti alla vista, in grado di generare spontaneamente un bisogno di pace interiore, fino a rallentare la compulsione del “fare fare fare…”.



Per partecipare - note organizzative ritrovo: ore 10.30, al posteggio di via cjamparis a ospedaletto, sulla strada che dal centro porta in direzione di Gemona - gps: 46.29602 13.11977 la camminata è condotta da Tiziana D’Orlando, psicologa, psicoterapeuta.

Quota di adesione: 10 Euro a persona.



Prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: kimyna@libero.it cel. 320 8855085

Durata indicativa della camminata: ore 3:30 con flessibilità; indossare abbigliamento e calzature da trekking; portare pranzo al sacco, una coperta per sedersi, una penna per scrivere, mascherina.