Camminata sotto le stelle a Valle di Soffumbergo

Camminata in notturna immersi nella magia degli alberi e alla ricerca di stelle cadenti: non si ferma l'estate della Pro Loco Valle di Soffumbergo, borgo in Comune di Faedis che per la sua posizione panoramica è denominato Il Balcone sul Friuli.

Sabato 8 agosto si svolgerà infatti la passeggiata “La Valle in notturna”, accompagnati da una guida locale e un astrofisico. “Abbiamo pensato a questa camminata - ha spiegato il presidente della Pro Loco Gianfranco Specia - per far godere a tutti il benessere della montagna di notte, con i suoi suoni, le emozioni, le ombre e il cielo stellato non offuscato dalle luci della città. Si tratta di un'occasione unica per ammirare le stelle cadenti dal Balcone del Friuli, in un belvedere davvero speciale e utilizzando i sentieri che i nostri volontari, con passione, mantengono puliti durante l'anno”.

L'orario di ritrovo, in centro a Valle di Soffumbergo, è fissato per le 19.30. Ci si potrà iscrivere alla camminata (10 euro a persona, 5 euro per gli under 14, per informazioni info@prolocovalledisoffumbergo.it) sul momento ma solo con prenotazione obbligatoria.

Il percorso sarà di 4 km, con dislivello dai 680 ai 913 metri sul livello del mare (si raccomandano abbigliamento e calzature adatte per l'escursione e di munirsi di torcia e di portare con sé mascherina di protezione da utilizzare eventualmente se non è possibile mantenere il distanziamento). Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti.

La partenza è fissata per le 20.30 con la guida del professor Valter Peressini, esperto locale e arrivo sul Belvedere di valle e osservazione astronomica dal “Balcone sul Friuli" con il professor Steno Ferluga, astrofisico (in collaborazione con Pro Loco Castrum Carmonis di Cormòns) per le 23 e rientro in piazza a Valle con pastasciutta e anguria (inclusi nella quota) per tutti alle 23.30.

L’organizzazione si riserva di vigilare il corretto rispetto delle disposizioni anti Covid-19 in vigore alla data dell’iniziativa. In caso di maltempo la camminata sarà annullata.

Per prenotazioni: info@prolocovalledisoffumbergo.it. In collaborazione con PromoturismoFvg e Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione tra le Pro Loco d'Italia.