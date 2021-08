Camminata tra 'Carso e vigneti a Prepotto'

Per le escursioni di “Piacevolmente Carso”, domenica 5 settembre la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 9.30 alle 12.30 una passeggiata tra “Carso e vigneti a Prepotto”, ad Aurisina.



Un itinerario per tutti, tra grotte, doline, spettacolari fenomeni geologici e vigneti dove si producono i rinomati vini del territorio. Si raggiungerà poi il Parco Lupinc, da dove la vista spazia fino al mare. Con la naturalista Barbara Bassi, letture a tema del giornalista Maurizio Bekar e interventi musicali al violino con la giovane concertista e docente Rachele Castellano.

Un facile percorso di 6 km, pianeggiante e in larga parte ombreggiato.



Seguirà la possibilità di pasti dai ristoratori tipici di “Sapori del Carso” con un buono sconto del 10%, valido fino al 30 settembre.

Ritrovo alle 9.10 sulla Strada Provinciale n. 6 da Gabrovizza (Provinciale di Comeno), nello spiazzo vicino al bivio per Ternova.



Partecipazione: 10 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. Prenotazioni alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it



“Piacevolmente Carso” ha il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG, il patrocinio di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.