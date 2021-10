Campoformido, passeggiate naturalistiche nel Parco del Cormôr

In occasione della 'Giornata del Camminare' di Federtrek, il Comune di Campoformido, amico delle api, assessorato all'Ambiente, Cultura e Turismo, col contributo della Regione Autonoma Fvg, presenta sei incontri dedicati alla promozione del Parco del Cormôr in compagnia delle guide Laura Fagioli e Pierino Picco, col mitico asinello Biagio.



“Si tratta di un'occasione per far riscoprire il tema dei prati stabili e del Parco del Cormôr partendo da Villa Primavera” spiegano il Sindaco Erika Furlani e il vicesindaco Christian Romanini del Comune di Campoformido “Ringraziamo la Regione per aver concesso il contributo per la realizzazione di questi appuntamenti che si aggiungono al recupero del Roccolo situato a Villa Primavera che assieme al Mulino di Basaldella su cui stiamo lavorando per farlo diventare il Centro visite di questo territorio, divernterà uno dei punti di interesse e promozione del Parco stesso”.



Di seguito ilAlla scoperta del Parco del Cormôr con l’asinello Biagio in occasione della Giornata Nazionale del CamminareI colori dell’autunno in compagnia dell’asino BiagioPasseggiata alla luce della Luna pienaTra stelle e leggendeAlla scoperta del Cormôr in compagnia dell’asino BiagioArriva Santa Lucia sull’asinello al Parco del CormôrATTIVITÀ GRATUITA ADATTA A TUTTIRITROVO: Viale delle Rose a Villa PrimaveraPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, POSTI LIMITATI:Tel o WhatsApp: 347 2241970Email: conbiagiovaiadagio@gmail.comIn caso di maltempo le passeggiate saranno rinviate a data da destinarsi.Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid.