Canale Valentinis, al via i lavori per l'edificio polifunzionale

Proseguono, a Monfalcone, i lavori di riqualificazione del Canale Valentinis e delle aree limitrofe, per rendere il punto più a Nord del Mediterraneo un’importante zona nevralgica. Con la realizzazione dei lavori già in corso d’opera, il mare entrerà in città, creando l’opportunità di arrivare e partire via mare da Monfalcone.

A incorniciare il punto d’attracco, l'edificio polifunzionale, destinato a contenere i servizi necessari al funzionamento del nuovo spazio pubblico, quindi un punto d’incontro e di ristoro affacciato sul canale e un’ampia sala, in previsione dello scalo del servizio di trasporto pubblico via mare. La riqualificazione del Canale mira a valorizzare l’intera città, rendendola più attrattiva, anche implementando il trasporto pubblico: è tra i progetti il ripristino del traghetto che da Monfalcone arriva a Trieste e Grado, che potrebbe ripartire già dalla prossima estate.

La struttura sulla banchina di piazza Nazario Sauro avrà una dimensione in pianta di 35.25 metri per 11 metri e 50 e un solo piano di altezza netta pari a 3.25 metri, con un ampio tetto praticabile a giardino.

“Grazie al terrazzo - cioè il tetto dell’edificio che dà sul molo - il percorso ciclopedonale alto di viale Cosulich trova, prima della discesa alla banchina, un punto di affaccio proteso verso il canale, protetto da un parapetto in acciaio che segna il salto di quota. Al centro del terrazzo previsto uno spazio verde rialzato grazie alla piantumazione di arbusti e oleandri, circondato sul perimetro da una seduta per i visitatori", spiega il Sindaco Anna Maria Cisint.

“La riqualificazione del Canale Valentinis darà a questo spazio cittadino un ruolo importante di riferimento verso il centro urbano e la Rocca, verso Panzano, il Museo della Cantieristica e il litorale. Proprio in questo contesto il nuovo collegamento via mare che da Monfalcone arriverà a Trieste e Grado diventa fattore di valorizzazione della Città, oltre a rispondere alle aspettative di mobilità integrativa dell’intero territorio”, conclude Cisint.