Cancellata la Fiaccolata del Lussari

Dopo l’entrata in vigore del decreto Festività, l’Unione Sportiva Camporosso comunica la cancellazione della Fiaccolata del Lussari in programma sabato 1 gennaio 2022. “E’ un atto obbligato – spiegano gli organizzatori - ma risponde anche un senso di responsabilità. Non potendo esimerci dal prendere una decisione così importante e impattante, vogliamo ringraziare le Istituzioni e i volontari che hanno lavorato fino all’ultimo minuto per preparare questo evento tradizionale”.

“La gestione della pandemia ci sta richiedendo sforzi che non avremmo mai immaginato e il forte senso civico che contraddistingue tutti i componenti della nostra Unione Sportiva ci guida in questo tragitto, ponendo sempre la salute della popolazione al primo posto. Speriamo di poterci ritrovare l’1 gennaio 2023 con la voglia e la possibilità di festeggiare il nuovo anno come da nostra tradizione” conclude Damiano Matiz, presidente dell’Us Camporosso.