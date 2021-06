Carlo Dall'Ava invita Vladimir Putin in Friuli

Carlo Dall'Ava, console onorario russo a Udine dal 2013, invita ufficialmente Vladimir Putin a trascorrere una vacanza in Friuli Venezia Giulia. “Il presidente della Federazione Russa ama molto i torrenti e pratica diversi sport acquatici, così come gli piacciono le foreste”, spiega Dall’Ava. “Il Fvg potrebbe essere adattissimo per lui. Senza dimenticare, poi, la Val Resia, definita ‘il piccolo paese russo d’Italia’, per il legame linguistico tra il resiano e il russo”.

“Le consuetudini nate durante e dopo la pandemia, con i relativi lockdown, hanno creato un nuovo lusso”, continua Dall’Ava. “Quale? In estrema sintesi, il tempo che abbiamo a disposizione. Il Covid ce lo ha fatto apprezzare di più, spingendoci a spenderlo al meglio”.

Per il noto imprenditore del prosciutto di San Daniele del Friuli, “Il Fvg è una regione ancora 'selvaggia' e per molti versi, non esplorata. Pochi abitanti su un territorio che si estende fra mare, montagna e collina. Oggi, più che mai, il lusso è rappresentato dal godersi il proprio tempo in ambienti unici, poco frequentati. Certo, in alcune località mancano i servizi, ma le cose stanno migliorando. E poi c'è tutto quanto richiesto per godersi appieno una vacanza, nella bellezza della natura, mangiando bene e lontano dalla frequentazione massiccia. Una nuova sobrietà del vivere il tempo dello svago, il cosiddetto tempo libero. Un concetto forse desueto perché anche il tempo lavorativo dovrebbe essere all'insegna della qualità e della libertà”.