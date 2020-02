Carnet omaggio per i possessori di skipass

Un buono omaggio ai titolari degli abbonamenti stagionali acquistati in prevendita. Dallo scorso venerdì per tutti i possessori della CartaNeve o AlpeAdria – comprate nel periodo dedicato alla prevendita - è possibile ritirare l’omaggio con il quale PromoTurismoFvg ha deciso di ringraziare i clienti fedelissimi: anche per quest’anno, infatti, l’ente regionale del turismo ha attivato la promozione che consente di ricevere gratuitamente un carnet omaggio da poter “spendere” fino a novembre 2020.

Il buono viene consegnato a chi ha acquistato un abbonamento in prevendita (a esclusione delle categorie che beneficiano dell'abbonamento gratuito, come ad esempio i bambini nati dal 2013 al 2017 e degli skipass stagionali appartenenti a categorie speciali) ed è possibile ritirarlo dal 14 febbraio 2020 nel polo sciistico scelto al momento dell'acquisto dello skipass (per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a preventivi-skipass@promoturismo.fvg.it).

Cosa prevede il carnet omaggio

Ogni buono che sarà consegnato ai titolari di skipass stagionale e rientra nella promozione prevede sette biglietti andata/ritorno per ciascun abbonato, spendibili in ogni polo montano di PromoTurismoFVG - a Forni di Sopra si potrà salire gratuitamente sulle seggiovie Varmost 1 e 2, a Piancavallo sulla seggiovia Tremol 1, sullo Zoncolan sulla Funivor Monte Zoncolan, a Sella Nevea sulla telecabina del Canin, a Tarvisio sulla telecabina del Monte Lussari e a Sappada sulla seggiovia Miravalle, inoltre è prevista un’andata e ritorno anche per la telecabina Kanin situata sul versante sloveno di Bovec -, in aggiunta tre buoni sconto - del 10% nei giorni festivi e prefestivi e del 15% nelle giornate feriali - sugli ingressi in piscina e all’area wellness, sui trattamenti estetici, olistici e termali e sulle sabbiature delle terme di Arta, Grado e Monfalcone (le offerte non sono cumulabili con altre promozioni in corso), e tre buoni sconto del 10% per l’acquisto di vini, prodotti o pasti nelle strutture aderenti a Ski & Taste. La proposta offre la possibilità di scoprire i ristoranti, le cantine, le aziende agricole, i laboratori e le botteghe artigiane della Strada del Vino e dei Sapori del FVG, consultabili al seguente link www.turismofvg.it/Ski-and-Taste.

Piancavallo approda su Icarus di Sky Sport

Ieri sera è andata in onda la puntata di Icarus, programma di Sky Sport, con il servizio registrato sulle piste di Piancavallo e dedicato alla Coppa del mondo di snowboard, in cui sono stati intervistati due grandi atleti della nazionale italiana: Roland Fishnaller e Nadya Ochner, che si sono cimentati in un parallelo ai microfoni per la redazione di Sky. Non solo sport, ma anche enogastronomia nello speciale dedicato alla località sciistica del Pordenonese: i due atleti, accompagnati dalle telecamere di Sky, sono entrati nella cucina della Taverna All’Urogallo (struttura aderente alla Strada del Vino e dei Sapori FVG) per assistere alla preparazione di un piatto con i prodotti tipici della zona, dalla pitina alla cipolla di Cavasso, accompagnata da chips di rapa rossa. Il servizio dedicato a Piancavallo sarà disponibile da domani sulla landing page di Icarus (Sky Sport).