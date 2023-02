Carnevale a Monfalcone, modifiche al trasporto pubblico

In occasione della Sfilata di Carnevale prevista a Monfalcone nella giornata di martedì 21 febbraio il servizio di trasporto pubblico subirà delle deviazioni di percorso con sospensione di fermate dalle 12 fino al termine della manifestazione e delle operazioni di pulizia.

Qui tutti i dettagli

SERVIZIO EXTRAURBANO. Tutte le corse delle linee extraurbane in transito a Monfalcone si snoderanno lungo via Boito, viale Verdi e viale Cosulich.

Le fermate di via Matteotti e via Valentinis nei due sensi di marcia sono sostituite da quelle di Via Boito 53 (campo sportivo) in direzione Trieste e via Boito 46 (polo professionale) in direzione Aeroporto/Gorizia.

La fermata di via Garibaldi 17 è sostituita dalla fermata di viale Verdi 11. La fermata di via Duca d’Aosta è sostituita dalla fermata di viale Verdi 20 (passerella). La fermata provvisoria di via Rosselli è sostituita dalle fermate: viale Verdi, 90 (slargo nei pressi dell’incrocio con Viale Cosulich) e via Boito, 46 (corse da Trieste).

La fermata di Via Bixio è sostituita dalle fermate: via Boito, 53 (corse in direzione Trieste), viale O. Cosulich, 20 (corse in direzione Grado o Cantieri).

SERVIZIO URBANO

LINEA STORICA. Fermate sospese direzione stazione: viale San Marco 60, via Toti 7, via Randaccio 17/19, stazione ferroviaria.

Fermate sospese direzione San Polo: stazione ferroviaria, via Valentinis fronte Vigili del Fuoco, via Matteotti liceo, viale San Marco 43.

Fermate sostitutive: via Boito 53 campo sportivo, via Boito 46 polo professionale.

CIRCOLARE CENTRO. Percorso sostitutivo: via Boito 46 polo professionale, viale Verdi 90 slargo con viale Cosulich, viale Verdi 20 passerella, via IV novembre, ospedale San Polo interno, via San Giusto 17, via I maggio, via Pocar centro commerciale, via San Polo fronte ospedale, ospedale San Polo interno, viale Verdi 11, via Valentinis fronte 65 Solvay, via Valentins 80, via Valentinis 60, via Boito 46 polo professionale. Sono sospese tutte le altre fermate.

CIRCOLARE ARIS. Fermate sospese via Rosselli (fermata provvisoria monumento Caduti), via Duca d’Aosta 34, via IV novembre, via Garibaldi 17, via Garibaldi 69, via Bixio (fronte 26), viale San Marco 60.

Fermate sostitutive: non sono previste. Il capolinea si effettua alla fermata ospedale San Polo interno.

CIRCOLARE STARANZANO. Fermate sospese: via Rosselli (fermata provvisoria monumento Caduti), via Duca d’Aosta 34, via Terenziana 15, via Terenziana 20, via Garibaldi 17, via Garibaldi 69, via Bixio fronte 26, viale San Marco 60.

Fermate sostitutive: non sono previste. Il capolinea si effettua in via Aquileia fronte 77.

LINEA PANZANO. Fermate sospese direzione San Polo: viale San Marco 60, via Rosselli (fermata provvisoria monumento Caduti, via Duca d’Aosta 34.

Fermate sospese direzione Panzano: via Garibaldi 17, via Garibaldi 69, via Bixio fronte 26.

Fermate sostitutive direzione S.Polo: viale Verdi 90 slargo incrocio con viale Cosulich, viale Verdi 20 passerella. Fermate sostitutive direzione Panzano: viale Verdi 11.

CIRCOLARE LISERT. Percorso sostitutivo: via Boito 46 polo professionale, viale Verdi 90 slargo con viale Cosulich, viale Verdi 20 passerella, ospedale San Polo interno, viale Verdi 11, via Boito 53 campo sportivo, via Timavo azienda porto, via Timavo terme, via Consiglio d’Europa fronte 17 e 80, via III Armata, via Valentins fronte 65 Solvay, via Valentinis 80 e 60, via Boito 46 polo professionale. Sono sospese tutte le altre fermate.

In caso di necessità il divieto di circolazione su via Valentinis e via Matteotti potrebbe essere anticipato alle 8 per cui le corse interessate sia del servizio urbano che extraurbano effettueranno le fermate sostitutive in via Boito.

Come da tradizione inoltre APT organizza il bus navetta, servizio aggiuntivo TPL urbano istituito dal Comune di Monfalcone: da via Pocar centro commerciale e Ospedale San Polo interno a via Plinio (centro del Carnevale dalle 11.30 alle 17.30, corse ogni 10/15 minuti.