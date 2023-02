Carnevale, tutti in pista nei comprensori Fvg

Da Sappada e Resia, passando per le tradizionali maschere saurane, il Friuli Venezia Giulia entra nel vivo delle manifestazioni di Carnevale che si chiuderà il prossimo martedì. Tanti gli appuntamenti in programma, così come le animazioni nelle località della montagna in cui ci si prepara a un altro weekend sulle piste, con tutti gli impianti aperti nei sei comprensori del Friuli Venezia Giulia. Prosegue, inoltre, il calendario delle attività e degli eventi, tra i quali si segnalano Sappada DolomIce, il festival dell’arrampicata sul ghiaccio, con la tappa domenica di “Music in the ski”, e Ski Krono Varmost, la gara vertical di sci alpinismo a Forni di Sopra.

GLI EVENTI DI CARNEVALE. Tanti gli appuntamenti in programma per Püst il carnevale resiano, una delle manifestazioni più caratteristiche e importanti della Val Resia, a cui si partecipa con le tipiche “Lipe bile Maškire” (maschere bianche, quelle tradizionali, le più belle e preziose) o semplicemente come “Babaci” o “Kukaci” con abiti vecchi e logori, tra musiche e danze locali. Domani e martedì dalle 20.30 musiche e balli resiani, domenica alle 14 la “Püstawa Nadëja” musiche e balli resiani a S. Giorgio, lunedì alle 14.00 “Püsto Bimbo Bim Bum Bam”, il carnevale dedicato ai bambini a Stolvizza di Resia e, infine, il 22 febbraio alle 19 la processione e funerale del Babaz. I festeggiamenti proseguiranno al Salone dell’associazione Sangiorgina e all’Osteria alla Speranza.

Torna anche il Carnevale Saurano/Der Der Zahrar Voschankh: domani a partire dalle 16.30 va in scena il tradizionale carnevale saurano con eventi e appuntamenti dedicati a questa tradizione, le maschere in legno e i travestimenti tipici preparati con fantasia e ingegno, utilizzando ogni sorta di materiale e indumento trovato a casa e nelle soffitte. Per maggiori informazioni e prenotazioni Ufficio turistico IAT di Sauris e-mail info@sauris.org tel 0433 86076.

Il Carnevale di Sappada - Plodar Vosenòcht 2023: Domenica dei Signori - Hearn Sunntach è una delle tradizioni più caratteristiche di Sappada/Plodn: il Carnevale (vosenòcht) momento fondamentale in cui rivivono le tradizioni locali e la cultura popolare, in cui si intrecciano ritualità e folclore, occasione di gioco, divertimento e trasgressione. Domenica l’appuntamento è tra le case di Cima Sappada dalle 14.30 in poi con le maschere itineranti (evento organizzato a cura di Carnevale di Sappada/Plodar Vosenòcht - per informazioni Infopoint Sappada 0435 469131).

Qui tutte le altre proposte per il Carnevale con i bambini in Friuli Venezia Giulia.

Sappada questo fine settimana sarà protagonista, accanto alle tradizioni del Carnevale, anche di un paio di appuntamenti dedicati agli appassionati di ghiaccio e neve. Domani e domenica è in programma DolomIce - IV Festival dell'arrampicata su ghiaccio , la quarta edizione del festival di arrampicata su ghiaccio, che offrirà l’occasione a bambini e adulti di approcciarsi all’attività in compagnia di guide alpine esperte dalle 10.30 alle 15.30 al Vecchio Mulino di Cima Sappada. L’evento è a cura del Consorzio Dolomiti Turismo di Sappada in collaborazione con PromoTurismoFVG, la partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, ma la prenotazione obbligatoria all’infopoint di Sappada di borgata Bach (0435 469131; info.sappada@promoturismo.fvg.it). Domenica a Sappada ci sarà anche la terza tappa di Music in the Ski , il tour di Radio Company realizzato in collaborazione con PromoTurismoFVG. Dalle 10 alle 16 non mancheranno musica e divertimento nel villaggio gonfiabile di Radio Company Music in the ski, che sarà allestito fra il ristorante Mondschein e il parco giochi Nevelandia, con il dj set di Andij e la voce di Igor Pezzi tra giochi, animazione per tutti e gadget in regalo.

Infine, domani alle 18 ci sarà a Claut Dolomia on ice, con lo spettacolo sul ghiaccio di Carolina Kostner e molti altri atleti di fama europea e nazionale (evento organizzato dal Comune di Claut), mentre sempre domani a Forni di Sopra è la volta di Ski Krono Varmost, la 19esima edizione della gara vertical di sci alpinismo, ciaspole e ramponcini in notturna a Forni di Sopra. La partenza è dalle 17 dagli impianti di risalita Varmost e l’evento organizzato dalla Società Sportiva Fornese (tel 3299644509; sportiva@fornidisopra.it).

Tutto aperto sulle altre piste del Friuli Venezia Giulia, a Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan e Pradibosco così come Sappada-Forni Avoltri, Sella Nevea e Tarvisio, che si preparano a un altro weekend di sci. PromoTurismoFVG invita sempre gli sciatori a consultare il sito Infoneve per tutte le notizie in tempo reale, così come ad acquistare lo skipass online, evitando code e rallentamenti alle casse dei poli. Coloro che possiedono già la Ticket Card potranno caricare i biglietti e presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti, altrimenti occorre registrarsi sul sito, recarsi alle biglietterie per il ritiro della tessera (costo di 5 euro con validità di cinque anni) e procedere come spiegato nel tutorial.

GLI APPUNTAMENTI. Tutto pronto per un altro weekend di attività in montagna per chi si vuole godere la neve e il relax tra escursioni, passeggiate nella natura e ciaspolate. A Sauris domani alle 10 va in scena Foresting Kids, attività all’aperto per bambini dai 6 ai 12 anni alla scoperta del bosco d'inverno, per un’esperienza a contatto con la natura (ritrovo al parcheggio Meublé Pa' Khraizar, Lateis), mentre lunedì alle 17 ci sarà I sapori di Sauris Zahre, esperienza gastronomica per scoprire i formaggi e la loro lavorazione (laboratorio “Malga Alta Carnia”, Sauris di Sotto) e martedì alle 10 Carnevale a tutta neve è l’escursione naturalistica alla scoperta della natura di Sauris, accompagnati da guida naturalistica esperta (per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio turistico Sauris: 0433.86076, info@sauris.org).

A Forni di Sopra sabato alle 20.30 è in programma la Ciaspolata sotto le stelle, escursione in notturna su sentieri semplici adatta a tutti, domenica alle 14.30, con ritrovo al Centro di fondo, l’Avvicinamento al biathlon, attività svolta senza gli sci alla scoperta delle diverse tipologie di tiro al bersaglio, con la possibilità di provare i fucili (le carabine sono adatte a tutti, adulti e bambini), o ancora, lunedì alle 9 parte l’Escursione con guida alpina Val di Suola , dove si percorrerà l'itinerario con segnavia 362 e 700 metri di dislivello (info e prenotazioni all’infopoint di Forni di Sopra: 0433 886767 – info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

A Tarvisio oggi alle 15 è in programma Gli animali della foresta di Tarvisio, laboratorio per bambini (5 ai 12 anni a Casa Oberrichter) dedicato all’artigianato artistico: animaletti, paesaggi e uccellini con tecniche diverse su cartoncino, legno e porcellana, domenica alle 14, con ritrovo all’infopoint, ci sarà il Forest bathing nel Tarvisiano, esperienza di immersione sensoriale guidata nell'atmosfera invernale della foresta, per chiudere lunedì alle 14 con la Ciaspolata in località Prati di Rutte, per scoprire l'incanto della Foresta Millenaria di Tarvisio innevata ed immergersi nella natura incontaminata. Per tutte le informazioni e prenotazioni si può contattare l’infopoint di Tarvisio, 0428-2135, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it.

A Sappada domani dalle 10 alle 13.30 A spasso con la slitta, per vivere la suggestione di un giro sulla slitta trainata da un cavallo nella magica cornice di Cima Sappada (ritrovo: Cima Sappada - Stalla Fam Fauner in direzione Sorgenti del Piave), lunedì alle 10 la Ciaspolata “Sentiero Piave” con guida naturalistica lungo il sentiero del Piave (Per informazioni e prenotazioni: 0435 469131 info.sappada@promoturismo.fvg.it).

A Tolmezzo, domani alle 10 Rotte Musicali in Carnia, visita guidata al laboratorio di strumenti musicali dei Fratelli Rossitti, mentre domenica alle 9 il Carnevale all’Allegra fattoria, attività per bambini e famiglie in fattoria didattica (entrambe le attività sono organizzate Consorzio Turistico Arta Terme: Alpi Dolomiti Friulane, 0433.786171 info@alpidolomitifriulane.it).

A Paluzza domenica c’è la Passeggiata con le lanterne, un'esperienza d'altri tempi, tra i boschi della Carnia alla scoperta delle orme degli animali accompagnata da curiosi aneddoti e antiche leggende (ore 17.30 partenza da Casa Ortis). Infine, a Sutrio, domani alle 18 parte la Fiaccolata della famiglia, suggestiva camminata in quota sulla neve per tutta la famiglia (Info e prenotazioni: Visit Zoncolan 0433 778921 info@visitzoncolan.com).

Per scoprire tutte le altre attività