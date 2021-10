Cento anni di Ater e di persone

Sabato 30 ottobre, l’Ater di Udine, in occasione delle celebrazioni dei suoi 100 anni, ha organizzato una visita guidata alla mostra multimediale “Cento anni di persone”, allestita nel capoluogo friulano sotto la Loggia del Lionello di Udine, e già inaugurata il 15 ottobre, ma che si estende anche in diversi quartieri della città, per coinvolgere gli inquilini e tutti gli attori del mondo Ater in un progetto di maggiore vicinanza tra chi negli alloggi vive e chi all’Ater lavora.



A condurre i visitatori lungo questo itinerario di scoperta sarà Augusta Eniti, che ha curato la realizzazione dell'esposizione. L'invito a partecipare all'evento è rivolto non solo agli abitanti delle case Ater, ma alla città tutta, che potrà apprendere dalla curatrice i motivi per cui Ater Udine ha sentito la necessità di realizzare questa mostra diffusa tra il centro e diversi quartieri.



L’itinerario, con inizio alle ore 9, ha come sede di partenza l’angolo tra via San Domenico e via Reconquista, si snoderà tra via San Rocco e via della Valle (ore 10,15) per concludersi in un ultimo percorso che avrà inizio all’angolo di via Divisione Garibaldi Osoppo e via Afro Basaldella (ore 11,30).



Nel lontano marzo del 1921 nasceva lo Iacp della Provincia di Udine, su iniziativa dell'amministrazione comunale del capoluogo friulano. Nell’ottobre dello stesso anno fu riconosciuto quale Ente Morale con Decreto di S.M. il Re Vittorio Emanuele III. Nel 2020, l'azienda contava il 78,9% di inquilini di cittadinanza italiana, di cui il 49% di età superiore ai 65 anni.“Con la mostra multimediale e un video racconto digitale, “ Cento anni di persone”, inaugurata il 15 ottobre sotto la Loggia del Lionello (dove resterà visitabile fino al 14 novembre), dedicati alle storie degli inquilini Ater, l'azienda vuole ripercorrere e far conoscere la storia di Iacp/Ater Udine nei 100 anni passati. “Il nostro obiettivo – annota il presidente Giorgio Michelutti - è riscoprire i valori che ci hanno ispirato e illustrare i traguardi finora raggiunti: questo è il punto di partenza che ci consentirà di riconoscere lo spirito originario e, per converso, di prendere coscienza di quello che siamo diventati, favorendo altresì una nuova percezione di noi tra gli utenti e l'intera cittadinanza”.“L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della ex provincia di Udine ha voluto mettere al centro delle celebrazioni per il centenario i suoi inquilini – spiega la curatrice della mostra Augusta Eniti di Altreforme – con un progetto espositivo multimediale che potrà essere visitato anche autonomamente con una passeggiata fra i quartieri e le vie fino a metà novembre, dove potremo osservare alcuni scatti che rimandano virtualmente alla più ampia esposizione ospitata nel cuore di Udine”.Lungo lo scorso secolo, le trasformazioni sociali e antropologiche della società sono state profonde e le case di edilizia popolare, con le tante vite qui ospitate con le loro storie, sono uno dei luoghi più significativi per osservare e riflettere sui cambiamenti avvenuti.“La mostra narra i 100 anni dell’Ater – continua Eniti– visti attraverso testimonianze di chi vi abita, nella interrelazione con gli spazi, la comunità, la città, e attraverso fotografie d’archivio, che testimoniano alcuni passaggi storici. Gli inquilini di ieri e di oggi sono quindi i veri protagonisti e testimoni di Ater Udine”.Un secolo di vita dell'Ater e dei suoi abitanti è raccontato, infine, attraverso un video con interviste e grafiche animate che descrivono come l'azienda, tramite i molteplici servizi, le attività di costruzione, ristrutturazione, riqualificazione energetica degli alloggi, ha garantito il diritto alla casa, contribuendo a contrastare le crescenti disuguaglianze economiche e sociali che rendono più difficile il vivere in comune.Fino al 14 novembre la Loggia del Lionello diventerà, dunque, lo specchio di questo centenario. L’accesso è libero in qualsiasi giornata della settimana. Per chi non potrà recarsi nel capoluogo friulano, alcuni dei materiali video selezionati per il progetto espositivo saranno visibili attraverso il canale YouTube di Ater Udine.