Camminata facile per i bambini tra le montagne innevate per portarli da vicino a contatto con la natura anche in questa stagione fredda. Lunedì 27 dicembre la guida naturalistica Anna Lazzati accompagnerà i partecipanti a Cimolais in una sorprendete ciaspolata faunistica dal titolo suggestivo: "La vita degli animali d'inverno".

Col cadere della neve sulle montagne i boschi sembrano addormentarsi, ma guardando attentamente molta è la vita che riempie questi luoghi anche nella stagione ovattata dell'inverno.

Durante questa semplice escursione con le ciaspole tra il Centro visite di Cimolais e il Parco Faunistico Pianpiendo si scoprirà come affrontano la dura stagione invernale gli animali selvatici che non vanno in letargo. È l'escursione perfetta per i bambini appassionati di fauna e Natura e per le loro famiglie.

Per prenotare questo incontro ravvicinato con la Terra per il vostro bambino o i vostri bambini è sufficiente mandare un messaggio WhatsApp al numero 331.6481395 scrivendo BAMBINI TRA LA NEVE A CERCARE IMPRONTE DI CERVI aggiungendo l'emoji 🍼

INFORMAZIONI

Tipologia: ciaspolata faunistica per bambini

Difficoltà: facile per tutti

Dislivello: /

Durata: 3 ore

Abbigliamento: scarponi (no Moon boot o similari), abbigliamento a strati adeguato alla stagione, ciaspole e racchette se le si possiede.

Ritrovo: Centro visite Cimolais alle ore 9:00

Tariffa: 7,00 euro adulti; 4,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni https://www.facebook.com/dolomitifriulane/