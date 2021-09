Cibo, vino e cultura in vetrina a Pordenonelegge

I grandi vini delle Doc, il prosciutto di San Daniele e il formaggio Montasio saranno ancora una volta sul palcoscenico di “pordenonelegge – Festa del libro con gli autori”, in programma dal 15 al 19 settembre. Il chiostro dell’ex convento San Francesco sarà infatti anche per l’edizione numero ventidue della rassegna uno spazio di ristoro e relax nel quale apprezzare i sapori del Friuli Venezia Giulia e gustarsi, tra un incontro e l’altro, alcune specialità regionali. Si rinnova così la collaborazione tra PromoTurismoFvg e Fondazione pordenonelegge, attraverso una serie di iniziative e progetti che uniscono al mondo dei libri, e in generale della cultura, anche quello del turismo e dell’enogastronomia, prezioso strumento di conoscenza e promozione del territorio del Friuli Venezia Giulia. I cinque appuntamenti culturali organizzati nell’ambito della festa del libro saranno infatti l’occasione per conoscere da vicino un pezzetto in più della regione.

L’enoteca, cultura ed enogastronomia s’incontrano nel chiostro di San Francesco. Sarà lo spazio del chiostro di San Francesco, durante la cinque giorni del festival, ad ospitare anche per il 2021 l’enoteca completamente gestita da PromoTurismoFVG, con il supporto dell’Associazione italiana sommelier del Friuli Venezia Giulia, che rimarrà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22 e in cui sarà possibile degustare vini e prodotti del territorio. Oltre al materiale informativo e turistico per la promozione della regione e le brochure dedicate al festival, nel chiostro verranno anche trasmessi i filmati dei “Viaggi digitali con l’autore” realizzati nel corso del 2019, 2020 e 2021, un progetto portato avanti da PromoTurismoFVG e la Fondazione dedicato agli autori del Friuli Venezia Giulia, che raccontano le loro terre e i territori di loro ispirazione e sarà allestito lo spazio per esporre in visione uno copia del codice dantesco presente alla Guarneriana, la storica biblioteca di San Daniele del Friuli.

Incontri letterari, cinque appuntamenti nelle cinque giornate. L’enogastronomia sarà anche protagonista di cinque incontri letterari, a partire dalla prima giornata del festival con “Pignolo. Cultivating the Invisible” (mercoledì 15 settembre ore 20.30) di Ben Little; il giorno successivo sarà la volta di “Gusto a Nord Est Storie di cucina e di vini con ricettario storico e contemporaneo”, a cura di Giampiero Rorato (giovedì 16 settembre ore 16), per proseguire con Eliana Liotta (sabato 18 settembre ore 20.30 Sala Ellero) nella presentazione di “Il cibo che ci salverà. La svolta ecologica a tavola per aiutare il pianeta e la salute”. Sempre il 18 settembre, alle 21, il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC e l’agenzia Anamcara presenteranno in anteprima il libro “Lightness that Inspires”, per chiudere, domenica 19 settembre alle 11, con Cinzia Scaffidi e il suo “Il Profitto e la cura”. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un voucher con il quale presentarsi all’enoteca per una degustazione, ricevendo in omaggio un bicchiere di vino abbinato a un crostino.

PromoTurismoFvg, partner di Fondazione. PromoTurismoFVG è l’ente regionale che si occupa della strategia, della gestione operativa e della promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, con al suo interno una divisione completamente dedicata al “food&wine”. Arte e cultura, mare, montagna 365, bike/outdoor, Mice, golf, borghi e dimore storiche sono i prodotti che offre e sui quali punta per la promozione della regione, con l’enogastronomia come elemento trasversale che si integra con tutte le altre offerte del territorio.

Anche in questa occasione PromoTurismoFVG, destination management organization integrata che persegue i suoi obiettivi pianificando e organizzando l'offerta attraverso prodotti turistici specifici, sarà partner del festival pordenonese come occasione per supportare la cultura quale strumento di conoscenza del territorio grazie anche al supporto del Board enogastronomia.