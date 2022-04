Cividale, passeggiate tra natura e cultura

“Valorizzare le risorse presenti sul territorio e promuovere al meglio il turismo di prossimità -questo è il trend del turismo della prossima imminente stagione dal punto di vista dell’assessore al turismo Giuseppe Ruolo -. Sono convinto infatti che i nostri visitatori prediligeranno gli spostamenti verso mete vicine e immerse nella natura, luoghi poco affollati che consentano di effettuare una esperienza di qualità; quale migliore meta di Cividale del Friuli, così ricca di elementi paesaggistici di pregio?”.

“Anche per quest’anno proporremo quindi l’iniziativa 'Cividale tra natura e cultura'che era piaciuta tantissimo l’anno scorso, confermando tre tipologie di attività oltre ad un’attenzione particolare per bambini e famiglie – continua l’assessore - e la possibilità di vivere un’esperienza multisensoriale nel Bosco Romagno”.



I primi due appuntamenti sono veramente speciali: si inizia il 9 aprile con l’“Immersione” nel Bosco Romagno a cura del dott. Bragagnini e del dott. Pischiutti (due ore e mezza di attività in bosco dai numerosi benefici fisici e mentali) e il 10 aprile con l’itinerario “I Colli di Spessa” da affrontare in bicicletta.



Si proseguirà con tante altre avventure a misura di tutti.propone tre mattinate per vivere l’esperienza dell’ “immersione” sensoriale nel bosco, sei appuntamenti per i più piccoli alla scoperta del tesoro “verde” del centro storico e dei musei più importanti di Cividale, dieci passeggiate tra la bellezza della flora stagionale, l’eco della storia, i racconti dei locals, dal centro storico alle frazioni, da gustare in piccoli gruppi, a passo lento, in compagnia della guida turistica autorizzata, Giovanna Tosetto, e di Gianpaolo Bragagnini, esperto e divulgatore naturalistico” spiega l’assessore Ruolo.Il programma prevede diverse date tra il 9 aprile e il 22 ottobre; la partecipazione sarà gratuita con obbligo di prenotazione almeno 24 ore prima della data dell’attività.è l’opzione per gli appassionati di bicicletta con cinque itinerari diversi da percorrere in sella alla bicicletta o all’e-bike: organizzati in piccoli gruppi accompagnati dagli esperti dell’associazione Natisone Outdoor, si pedalerà per esplorare l’anima del territorio oltrepassando i confini comunali”. Le date sono: 10 e 24 aprile, 14 e 29 maggio e 5 giugno; prenotazione obbligatoria 48 ore prima dell’escursione e partecipazione gratuita.si svolgerà durante due domeniche di giugno per vivere l’emozione del passaggio sotto il leggendario ponte e ammirare Cividale da un punto di vista insolito, direttamente dal fiume Natisone, pagaiando in piena autonomia con le canoe di Wildvalley (Geomok srl)”. Le date sono già stabilite: si tratta delle domeniche del 19 e 26 giugno. Anche per quest’ultima attività la partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione almeno 48 ore prima della data prevista.Per ciascuna data in programma i posti sono limitati. Il calendario completo con tutti gli appuntamenti e le informazioni dettagliate per partecipare e godersi al meglio le escursioni sono disponibili sul sito del Comunenella sezione specifica Cividale tra Natura e Cultura.Per le informazioni e le prenotazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ Informacittà di Cividaledel Friuli, tel. + 39 0432 710460 informacitta@cividale.net.