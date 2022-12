Claut, maxi-intervento sulle malghe del Comune

Nuova linfa per le malghe e i rifugi della Valcellina: grazie a un contributo di 120 mila euro, l'amministrazione comunale di Claut ha deciso di realizzare interventi di manutenzione straordinaria su alcuni edifici malghivi di sua proprietà. Le opere sono rivolte a conservare e valorizzare i fabbricati, mantenendo le loro caratteristiche intrinseche e promuovendone lo sviluppo.

Gli edifici individuati per l'intervento sono Casera Casavento, Casera-Rifugio Pradut e il Mulino di Lesis. In particolare, quest’ultimo sarà destinato alla promozione turistica e diventerà un punto di riferimento per gli escursionisti e gli appassionati delle nostre montagne.

Il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio malghivo è stato approvato concordando gli interventi con i gestori degli edifici: si tratta di un passo importante verso la conservazione e il rilancio di questi edifici storici e delle loro tradizioni.

"Siamo orgogliosi di poter realizzare questi interventi su alcuni dei nostri edifici storici più importanti” ha commentato il sindaco di Claut, Gionata Sturam. “La conservazione e valorizzazione del patrimonio malghivo è fondamentale per preservare le nostre tradizioni e per promuovere lo sviluppo turistico della nostra comunità. Invito tutti a visitare e scoprire le bellezze delle nostre casere”.