Claut, riaprono le piste e il noleggio

Le copiose nevicate degli ultimi tempi fanno sorridere anche Claut: dopo che oltre mezzo metro di neve ha ammantato di bianco la Valcellina e la Val Settimana, la località di montagna si prepara ad accogliere turisti e sportivi per goderne appieno. A partire da sabato 18 dicembre, infatti, saranno a disposizione del pubblico i due anelli da sci di fondo, circuiti lunghi rispettivamente tre e cinque chilometri in località Tre Pini.

Non servirà aspettare nemmeno il fine settimana, invece, a chi pratica sci alpinismo: per gli intrepidi amanti di questo sport, il comprensorio del Rifugio Pradut e del Resettum sono fin da subito la destinazione ideale, immersi in un panorama mozzafiato che consente percorsi unici sia in salita che in discesa.

Ma non è necessario essere appassionati di sport invernali per trascorrere una giornata all’aria aperta a Claut: sempre a partire da questo weekend, infatti, aprirà anche la pista per bob e slittino dedicata ai bambini e alle famiglie. Senza dimenticare il palaghiaccio “Alceo Della Valentina”, già in funzione da tempo e perfetto per chi volesse dedicarsi al pattinaggio, all’hockey su ghiaccio o al curling, specialità di cui Claut è uno dei centri nevralgici a livello nazionale.

Per chi non fosse già dotato delle attrezzature necessarie per una giornata sulle piste non c’è nulla da temere: Claut è dotata anche di un noleggio per non far arrivare nessuno impreparato sulla neve.