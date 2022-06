Coccole nella natura, anche per gli amici a 4 zampe

Tra gli stupendi monti del Südtirol, vicino a Bolzano, una struttura accoglie con gioia gli animali. È un hotel green in tutti i sensi, per la posizione, la location e le scelte che vengono effettuate ogni giorno a tutela del patrimonio verde e della fauna. Come la scelta di utilizzare trucioli di legno per il riscaldamento a emissione neutrale di anidride carbonica, ma anche la doccia esterna per biciclette e amici a quattro zampe. Si tratta dell’Hotel Gourmet & Spa Engel, guidato da sempre dalla famiglia Kohler.

“Amiamo la natura – spiega Matthias Kohler, figlio d’arte -. La natura è nella casa, nelle stanze, nella cucina, nella spa, nell’orto della nostra struttura. Per questo il prossimo anno è previsto un ampliamento con due edifici in alpine design, uno dedicato alle famiglie e l’altro adults only, con anche la possibilità di portare i cani e di conoscere la vita che c’è nei nostri boschi”.

Contatto che si crea anche in occasione di eventi particolari organizzati dalla famiglia Kohler.

“La prima settimana di luglio – continua Matthias - faremo un evento rituale in cui si cucina nel bosco senza elettricità. Un momento magico dove è possibile sentire la compagnia degli animali della foresta”.