Code chilometriche al Brennero, camion deviati anche su Tarvisio

Le nuove regole per entrare in Austria questa mattina hanno mandato in tilt il traffico al Brennero. Lungo l’autostrada, si sono registrati fino a 40 chilometri di code di mezzi pesanti. La normativa in vigore prevede, infatti, che chiunque transiti per il Paese (anche se diretto in Germania o altra destinazione) debba presentare un test Covid negativo eseguito non oltre 48 ore prima.

Per evitare gli ingorghi alla frontiera, l'azienda autostradale del Brennero ha iniziato a filtrare i mezzi a Verona, fermando chi non ha i documenti necessari per entrare in Austria. Nel frattempo, sono state allestite alcune 'stazioni autostradali' per i test rapidi. In assenza di un certificato, i veicoli vengono deviati verso l’A4 e l’A23 per entrare in Austria dal valico di Tarvisio.

Lo spostamento verso il Fvg non sta, per il momento, provocando problemi nel tratto regionale, dove la viabilità si presenta assolutamente regolare (vedi immagine tratta dalla webcam di Tarvisio) e non si registra nemmeno un aumento del flusso di mezzi pesanti. Non si esclude, però, che nelle prossime ore possano verificarsi ripercussioni