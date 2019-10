Colori d'autunno, auto d'epoca tra Collio e Cividalese

Il Club friulano veicoli d'epoca (Cfve) chiude in bellezza la stagione annuale con il tradizionale raduno "Colori d'autunno" che per il 2019 coinvolge il territorio transfrontaliero tra Friuli orientale e Slovenia.

Domenica 13 ottobre, una trentina di auto d'epoca dei collezionisti iscritti al club presieduto da Italo Zompicchiatti si ritroveranno alle 9 presso la Cooperativa di Premariacco per procedere in direzione del Collio sloveno (Brda) con destinazione San Martino nei pressi di Casteldobra. Qui gli equipaggi avranno modo di vistare le bellezze del territorio e degustare i prodotti dell'enogastronomia slovena.

Dopo avere attraversato il valico di Plessiva, il variopinto corteo di 'vecchie signore' rientrerà in Italia per attraversare il Collio fino a raggiungere Cividale per poi proseguire verso le Valli del Natisone. Un percorso suggestivo dove i colori d'autunno sono davvero superbi e attrattivi.

Veicoli di varia produzione ed epoca, ma tutti rigorosamente conservati e iscritti ASI, animeranno questa iniziativa per una giornata all'insegna della sana amicizia saldata dalla comune passione per il collezionismo di pregiate vetture.