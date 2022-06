Con il Fai a Santa Margherita del Gruagno

Alla scoperta di Santa Margherita del Gruagno. Nuovo evento della Delegazione Fai di Udine che vuole coniugare la conoscenza del territorio e dell'architettura con una nuova proposta letteraria della nostra regione. La visita guidata inizierà alle 17.30 di giovedì 9 giugno e si snoderà attraverso il borgo medievale di Santa Margherita del Gruagno, in comune di Moruzzo, e la sua pieve.

Un luogo in cui il tempo si ferma per dare spazio al paesaggio circostante e alla narrazione di un luogo tanto caro della dolce collina friulana. Accompagnati dai volontari del borgo, si potranno conoscere le vicende storiche e culturali di Santa Margherita. L’appuntamento si concluderà in serata, a Villa Cecilia, con la presentazione del libro ‘A passi leggeri tra i ricordi’ dell'autrice Martina Campagnolo, finalista in diversi premi letterari e presente alla XXXIV edizione del salone del libro di Torino 2022. L'incontro sarà moderato dal giornalista Domenico Pecile. Un brindisi all'estate che sta arrivando accompagnerà questa seconda parte dell'evento.

I visitatori troveranno ad accoglierli i volontari del Fai all'ingresso della chiesa del borgo. Per accedere all'evento è necessaria la registrazione a questo link.

Si ricorda l'utilizzo di scarpe e abbigliamento comodi e della mascherina per l'ingresso alla cripta e alla chiesa. L'evento prevede un contributo libero da effettuarsi in loco a partire da 5 euro per gli iscritti Fai e per chi si vuole iscrivere (anche in loco) e di 10 euro per i non iscritti.